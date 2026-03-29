El Olímpico de Totana asalta con triunfo la Nueva Condomina

El Real Murcia Imperial vuelve a desaprovechar una buena oportunidad para recortar puntos al liderato, que mantiene en su poder el Cieza, después de caer derrotado frente al Olímpico de Totana en Nueva Condomina. El tanto inicial de Raúl Martínez fue igualado por Papi al borde del descanso. Tras la reanudación, el cuadro totanero superó en todos los ámbitos al murciano, endosándole tres goles más obra de Dani Franco, Hamza y Papi. Ni siquiera la expulsión de Albert fue suficiente para una hipotética remontada grana. Meca recortó distancias en el tramo final para dejar el marcador en el 2 a 4 final.

Dura derrota de los pupilos de José Larrosa por 2 goles a 4. Más dura aún, ante las circunstancias dadas. El Cieza no pasaba del empate frente a la Minerva y en tablas terminó su partido (1-1). Pese a ello, y pese a comenzar por delante en el marcador de un encuentro que le podía dejar a cuatro del liderato, el vendaval totanero fue demasiado para el filial grana.

Noticias relacionadas

Raúl Martínez puso el primero en lo que apuntaba a ser una tarde plácida en Nueva Condomina. Sin embargo, los de Francis Lorca tenían otros planes. El tanto de Papi antes del descanso fue más psicológico que nunca. La presión alta y las transiciones en velocidad fueron clave en el 1 a 2 de Franco y el 1 a 3 de Hamza. Obligado, el Imperial se volcó dejando espacios que aprovechó el Olímpico de Totana para el 1 a 4, de nuevo de Papi. Meca maquilló con el definitivo 2 a 4.