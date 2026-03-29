Fútbol
El Olímpico de Totana asalta con triunfo la Nueva Condomina
Los de Francis Lorca se asientan en el play off de ascenso después de ganar con autoridad y remontada en tierras murcianas
El Real Murcia Imperial vuelve a desaprovechar una buena oportunidad para recortar puntos al liderato, que mantiene en su poder el Cieza, después de caer derrotado frente al Olímpico de Totana en Nueva Condomina. El tanto inicial de Raúl Martínez fue igualado por Papi al borde del descanso. Tras la reanudación, el cuadro totanero superó en todos los ámbitos al murciano, endosándole tres goles más obra de Dani Franco, Hamza y Papi. Ni siquiera la expulsión de Albert fue suficiente para una hipotética remontada grana. Meca recortó distancias en el tramo final para dejar el marcador en el 2 a 4 final.
Dura derrota de los pupilos de José Larrosa por 2 goles a 4. Más dura aún, ante las circunstancias dadas. El Cieza no pasaba del empate frente a la Minerva y en tablas terminó su partido (1-1). Pese a ello, y pese a comenzar por delante en el marcador de un encuentro que le podía dejar a cuatro del liderato, el vendaval totanero fue demasiado para el filial grana.
Raúl Martínez puso el primero en lo que apuntaba a ser una tarde plácida en Nueva Condomina. Sin embargo, los de Francis Lorca tenían otros planes. El tanto de Papi antes del descanso fue más psicológico que nunca. La presión alta y las transiciones en velocidad fueron clave en el 1 a 2 de Franco y el 1 a 3 de Hamza. Obligado, el Imperial se volcó dejando espacios que aprovechó el Olímpico de Totana para el 1 a 4, de nuevo de Papi. Meca maquilló con el definitivo 2 a 4.
- Este es el horario y recorrido de las dos procesiones del Sábado de Pasión en Murcia
- Arco del Noroeste: más negro que el asfalto
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Confirmado por la Justicia: en Murcia es ilegal entrar a trabajar si no han pasado 12 horas desde la jornada anterior
- Grupo Orenes, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España
- En directo: FC Cartagena-Sanluqueño