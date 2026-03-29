Máximo Quiles, segundo en Austin con Carpe tercero

Doble podio murciano en el Gran Premio de Las Américas de Moto3. Máximo Quiles, líder del Mundial, acabó en la segunda plaza, mientras que Álvaro Carpe, que a unos 800 metros de la meta estaba en cabeza, se tuvo que conformar con la tercera plaza para lograr así su primer podio de la temporada después de dos cuartos puestos.

En una carrera trepidante donde Carpe partió desde la pole después de batir el récrod del circuito de COTA en los entrenamientos, el piloto de El Esparragal lideró la prueba durante la primera vuelta y media hasta que Valentín Perrone pasó al ataque. Quiles, después de una excelente salida desde la tercera línea, se puso a rebufo del dúo de cabeza para desde el tercer puesto atacar el liderato en la quinta vuelta, en la que el otro murciano perdió ritmo y bajó hasta la cuarta.

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La pelea en la que se enfrascaron los perseguidores de Quiles benefició al murciano, que con la pista libre, se mantuvo en el primer puesto hasta que en el noveno giro, el italiano Guido Pini logró superarlo mientras que Carpe se quedaba descolgado. Pero a dos vueltas del final, el escenario cambió. El piloto del Team Ajo, consciente de que no quedaba más tiempo que perder, lanzó un ataque que le hizo escalar posiciones y verse en la primera plaza en el último giro, donde salió perjudicado en la última curva en la lucha con su compañero con Valentín Perrone, con quien se tocó -tras la prueba se disculpó por la maniobra-, dejando camino libre a Guido Pini para que lograra la victoria por delante de un Quiles que llegará a Jerez dentro de tres semanas como líder destacado del Mundial gracias a los dos segundos puestos y el triunfo logrado en las tres primeras citas del campeonato.