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José Moreno y Ana Cánovas vencen en El Estrecho de Fuente Álamo

La ya clásica prueba de Domingo de Ramos corona a los atletas del Mudos Trail y CA Fuente Álamo

Todas las imágenes de la Carrera Popular El Estrecho de Fuente Álamo

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Todas las imágenes de la Carrera Popular El Estrecho de Fuente Álamo / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

La ya clásica carrera popular del Domingo de Ramos, celebrada en El Estrecho de Fuente Álamo, tuvo como vencedor, y van dos, a José Moreno, de Mudos Trail, que paró el crono en 46:45, siendo la segunda posición para Francisco José Ros, con 47:22, y la tercera para Álvaro Terry, de La Carrasca, con 49:24.

Ana Cánovas, del CA Fuente Álamo, que además es vecina de Balsapintada, fue la primera dama con un tiempo de 50:45, seguida de Marina Inglés, del CT Murcia Unidata, con 54:16, y de María Dolores Cegarra, del Roller Masters La Unión, con 57:49.

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Lucía Saéz y Bakkai Boukhenfra fueron los primeros juveniles, y en el resto de categorías, subieron a lo más alto del podio Yolanda Inglés y Andrés García, en senior; Mary Lupercio y José Antonio Martínez, en M30; Esther Sánchez 'La Faraona' y Antonio Cánovas, en Master 40; Candy Andrada y Santos Buendía, en M50; y Antonio López, Eduardo Escolar y Ricardo Gómez como podio de M60. La jornada finalizó con paella y el concierto de Los Vecinos del Cuarto by Caída Libre.

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