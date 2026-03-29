La Deportiva Minera visita el fortín extremeño con el ascenso en el punto de mira

Duelo de altura el que disputarán esta tarde a las 17:00 el Club Deportivo Extremadura y la Deportiva Minera en el estadio Francisco de la Hera. Dos candidatos directos al ascenso a la Primera Federación, dos de los mejores equipos del grupo, midiendo fuerzas en un encuentro que puede tener consecuencias enormes en la lucha por las plazas de promoción.

La Deportiva Minera llega a Almendralejo en uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto dirigido por Checa es un equipo lanzado, con la confianza por las nubes y los números que lo avalan. La victoria por 1-0 ante el Atlético Antoniano el pasado domingo fue la octava en los últimos diez partidos, una racha que se traduce en 24 puntos de los últimos 30 posibles y que sitúa al cuadro cartagenero en la segunda plaza de la clasificación con 50 puntos, tres más que el Extremadura, que ocupa la sexta posición con 47.

El choque tiene, además, un atractivo añadido desde el punto de vista aritmético. En el alocado partido de ida, ambos equipos empataron a dos goles, por lo que la Minera aún no tiene ganado el golaveraje particular ante su rival de esta tarde. No perder en el Francisco de la Hera significaría mantener o ampliar la ventaja en la clasificación y, al mismo tiempo, conservar el beneficio del cara a cara frente a uno de los aspirantes más serios al ascenso.

Los de Checa son conscientes de que este tramo final de liga se puede dividir en dos bloques bien diferenciados. Los dos próximos compromisos fuera de casa, este en Extremadura y el siguiente ante el UCAM Murcia, son los más exigentes sobre el papel. Después vendrán cuatro encuentros en los que el conjunto rojillo partirá como favorito. Llegar con garantías a esa última fase pasa, necesariamente, por salir vivo del coliseo extremeño.

La plantilla de la Deportiva Minera preparando el duelo ante el Extremadura / Prensa Deportiva Minera

Y no es tarea sencilla. El feudo azulgrana es, junto al Ángel Celdrán de la propia Minera, uno de los campos más difíciles de la categoría. Ambos conjuntos lideran el ranking de locales con idénticos registros: 14 partidos, 10 victorias, 3 empates y una sola derrota. Un dato que habla por sí solo de lo que se va a encontrar esta tarde el equipo cartagenero.

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Un triunfo en Almendralejo mantendría prácticamente eliminado al Extremadura de la lucha por el liderato. Partido clave, partido decisivo. Esta tarde, un considerable porcentaje del ascenso de la Deportiva Minera pasa por el Francisco de la Hera.