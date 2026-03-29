Motociclismo
Álvaro Carpe logra la pole y bate el récord del circuito de Austin
El piloto del Team Ajo saldrá desde la primera posición por segunda vez en su carrera deportiva
Efe
El murciano Álvaro Carpe (KTM) ha logrado la segunda ‘pole position’ de su carrera deportiva, la primera fue el pasado año en el circuito italiano de Mugello, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, con nuevo récord absoluto en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin. Carpe logró un registro de 2:12.107 y, por dos veces, batió el récord de Moto3, que hasta ese momento detentaba él mismo, cuando por la mañana, en los segundos libres, rodó en 2:13.190.
El irlandés Casey O’Gorman (Honda) fue segundo y el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), tercero. El líder del Mundial, el también murciano Máximo Quiles (KTM), saldrá desde el octavo lugar.
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