El Yeclano se desquita asaltando Puente Genil

El Yeclano Deportivo cerró su racha de cinco derrotas fuera de casa que acumulaba desde el comienzo del año asaltando el campo del Puente Genil, equipo que permanecía invicto como local en Segunda RFEF. Los de Iván Ruiz realizaron un encuentro muy completo que pudieron encarrilar en la primera parte, aprovechando el bonito tanto de Asier Seijo.

En un campo de césped artificial de dimensiones reducidas, el Yeclano se mostró sólido, ordenado y voraz con su presión alta. Con algo de pegada, el conjunto azulgrana podría haber marcado un par de goles claros en el primer cuarto de hora, con acciones de Nani, Borona y Totti que no acertaron en los metros finales.

Los locales fueron cogiendo algo de oxígeno conforme se acercaba el descanso, pero sin excesivos agobios más allá de un gol anulado a los locales que fue invalidado justamente por claro fuera de juego.

La segunda parte fue de mucho juego dividido, y aunque el Puente Genil dispuso una ocasión muy clara por mediación de Alan, el Yeclano seguía desarrollando su plan competitivo. A los veinte minutos, en el primer balón que tocó el zaragozano Asier Seijo recortó con su zurda hacia dentro y se sacó un precioso disparo con su diestra que entró por el palo largo de la portería.

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Explosión de júbilo de un Yeclano que venía trabajando bien sin terminar de ver recompensa y regularidad. Borona tuvo en sus pies cerrar el partido poco después, y aunque el vértigo de que cualquier balón directo pudiera jugar una mala pasada, el conjunto de Iván Ruiz supo proteger el valioso tanto de Seijo con el que alcanzan a los 40 puntos. El Yeclano deja así ya a siete más el goalaverage a los cordobeses, que marcan el descenso, y se ubican en una posición más templada y propia de un plantel azulgrana que está evolucionando progresivamente tras haber sufrido en las "etapas de montaña" contra los rivales de arriba.