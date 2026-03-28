El UCAM Murcia vuela a lo más alto con la magia de Aquino

El UCAM Murcia da un paso de gigante en busca del ascenso de categoría tras vencer a un combativo Recreativo de Huelva en un duelo directo. Lo hizo con solvencia en el marcador —2-0— aunque con más sufrimiento sobre el césped de lo que refleja el marcador, y lo hizo con un nombre escrito en mayúsculas: Dani Aquino.

El arranque no pudo ser más esperanzador para los universitarios. Apenas siete minutos llevaba el reloj cuando al ‘Torito’ le llegó un balón de espaldas y, sin controlarlo, ejecutó un taconazo en el aire de los que se recuerdan durante años: preciso, atrevido, genial. Ale Marín, avisado sin que nadie le avisara, apareció como una sombra a espaldas de la defensa andaluza y, mano a mano ante Jero Lario, no perdonó al batirlo por debajo de las piernas. Uno a cero con apenas siete minutos en el reloj y una acción que ya forma parte de lo mejor de la temporada.

Pero el fútbol rara vez regala tardes tranquilas. El Recreativo de Huelva, lejos de acusar el golpe, se adueñó del balón y puso en serios apuros a la defensa murciana. Caye Quintana, su delantero centro, tuvo dos ocasiones clamorosas —dos remates francos dentro del área ante Ackermann— que se marcharon fuera por escasos centímetros. El empate rozó el larguero de la lógica, pero no entró.

La sensación en el descanso del encuentro es que el ‘Recre’ merecía más y el 1-0 era inmerecido. Desde el punto de vista universitario, el técnico rival Arzu valoró la capacidad de sufrimiento del conjunto azuldorado que supo aguantar e irse al entretiempo con ventaja en el electrónico.

Germán Crespo, con la pizarra y los silencios del descanso, ajustó los mecanismos. El UCAM del segundo tiempo fue más compacto, más vertical, más dueño de su destino. Tuvo incluso la ocasión de sentenciar antes: penalti sobre Alberto Soto que Urcelay lanzó... y que Jero Lario adivinó para negar el segundo tanto universitario.

No importó. Porque cuando está inspirado Dani Aquino en el campo, la sentencia llega igual. En una contra fulgurante, Baldrich, que acababa de entrar al verde, le cedió el esférico al delantero y el ‘Torito’ —con la izquierda, a la primera, sin dudar— firmó el 2-0 con una definición que fue todo lo que Caye Quintana no supo hacer en el primer acto.

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La tarde se cerró redonda cuando llegaron buenas noticias desde el campo de La Victoria. El Real Jaén venció al Xerez por un claro 2-0 y con esa derrota jerezana, el UCAM Murcia encaramado en lo más alto del Grupo IV. A cinco jornadas del final, los universitarios tienen el ascenso directo en su mano. Y un ‘Torito’ en plena forma para llevarlo.