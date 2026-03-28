Primer Hyrox Run con Puma y Murcia Social Run en la Región

La comunidad runner de Murcia vivirám hoy una cita muy especial con la celebración del primer Hyrox Run organizado en la ciudad, una iniciativa que une deporte, comunidad y experiencia fitness en un entorno único.

El evento está impulsado por Murcia Social Run, colectivo liderado por Jesús Ortiz, conocido en redes sociales como @Achankiii, quien recientemente ha sido nombrado embajador de la prestigiosa marca deportiva Puma. La firma, además, es colaboradora oficial de Hyrox, la disciplina fitness internacional que combina carrera con ejercicios funcionales en formato de competición accesible para todos los niveles.

En Murcia, el embajador de Hyrox es Paco Montero, quien también respalda este encuentro que marca un hito al ser el primero de este tipo en la ciudad.

El Hyrox Run consistirá en un entrenamiento grupal de carrera de entre 7 y 8 kilómetros por la zona de Murcia Río, con diferentes ritmos adaptados a todos los niveles, fomentando así la participación inclusiva y el espíritu de comunidad.

La convocatoria está abierta a todo aquel que quiera unirse, con salida a las 09:30 horas desde la Plaza de la Catedral de Murcia.

Tras el entrenamiento, los participantes podrán disfrutar de un 'recovery after run' en El Invernadero, donde habrá música, avituallamiento, retos deportivos y numerosos sorteos, en un ambiente distendido y social.

Como parte de la experiencia Hyrox, el evento contará con un dress code en tonos negros o ropa oscura, alineado con la estética característica de la marca.

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Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de Murcia como ciudad activa y punto de encuentro para eventos deportivos innovadores, acercando tendencias internacionales al público local.