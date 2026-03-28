Las previas de los equipos de Segunda RFEF de la Región

Antoniano-Águilas: a recuperar sensaciones tras la tormenta

Después de una semana marcada por los incidentes tras el partido contra el UCAM Murcia, el Águilas FC afronta esta tarde un partido con muchas interrogantes en el campo del Antoniano (18:00). La principal duda radica en conocer en qué manera ha podido afectar esta situación al equipo y al propio entrenador, Adrián Hernández; el efecto mental y emocional que pueden ocasionar las distintas situaciones, puesto que la situación no ha sido la más idónea durante la semana. El club decidió que no se realizara la rueda de prensa del entrenador previa al partido. Las opciones de ascenso siguien intactas para los costeros, que están a tan solo dos puntos del líder en una jornada en la que hay enfrentamientos entre los equipos de la zona alta.

La expedición costera, que partió ayer hacia Lebrija, fue despedida antes de salir de la ciudad por varias decenas de aficionados, que mostraron su apoyo y confianza en su equipo, haciendo que bajaran los futbolistas del autobús.

Una expedición que va muy mermada, puesto que además de Adrián Hernández, que ha sido sancionado por un partido por la expulsión del pasado domingo, tampoco estarán Mario Abenza y Yasser, quienes cumplen ciclo de tarjetas, además de Antonio Sánchez, que ha sido sancionado con cuatro partidos.

Con todas estas adversidades han dejado la parcela del centro del campo mermada. El equipo costero podría formar con Salcedo en la portería, Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales, con Uri y José Mas en el centro de la zaga; en la medular todo apunta a Adri Pérez y Aitor, con Javi Pedrosa y Javi Castedo en los extremos; quedando Boris Kouassi y Chris Martínez como referencia en ataque.

El UCAM Murcia acecha la primera posición

Semana clave para el UCAM Murcia después de su asalto a El Rubial. Los de Germán Crespo están a dos puntos del liderato y hoy necesitan sumar de tres si no quieren perder esa ventaja. El cuadro universitario se enfrenta al Recreativo de Huelva en un partido que se podrá seguir a partir de las 16:30 horas a través de Web Directo.

La jornada pasada fue clave para el UCAM Murcia con la victoria en casa del Águilas. Este encuentro ante el Recreativo es su oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa.

La lucha por el play off está muy reñida y un pequeño error te saca de la lucha. "Si no sumas de tres en este tramo, te sales del play off. La igualdad es máxima", comentó Germán Grespo, técnico del UCAM Murcia.

Para este encuentro, el cuadro universitario tendrá dos bajas. Después del incidente en Águilas, donde el autobús del UCAM Murcia acabó con la luna rota. Mizzian, que cumplirá cuatro partidos de sanción, y Fer Román. Ackermann partirá bajo palos; José Ruiz y Héctor jugarán por los carriles, junto a Javi Ramírez y Omar Jaiteh en el centro de la zaga. En el doble pivote estarán Urcelay y Pablo Hernández, junto a Soto en la mediapunta. Ale Marín y Aquino jugarán por las bandas y Baldrich en la punta.

El Recreativo de Huelva, el rival del UCAM Murcia, también está en la pelea por el liderato, a tres puntos de esa posición.

El Lorca Deportiva, con la necesidad de remontar el vuelo

Esta tarde, a las seis, en el estadio Artés Carrasco, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintinueve de liga en el grupo IV de la Segunda RFEF que va a enfrentar al Lorca Deportiva y al Linares. El equipo lorquino viene de cosechar dos derrotas consecutivas pero, sobre todo, de dar una imagen parecida a la de los peores momentos de la presente campaña. No tiene más remedio que sumar los tres puntos para seguir teniendo alguna opción de estar en el play off de ascenso. Ademas, ha perdido ante dos equipos que están en zona de descenso como son el Estepona y el Melilla, lo que le ha llevado a la octava posición, a seis puntos de los lugares de privilegio.

El Linares es noveno con tres puntos menos que los lorquinistas. En el partido de la primera vuelta el Lorca Deportiva ganó 1-3.

El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, se verá obligado a realizar algunos cambios en el once, ya que tiene las bajas por sanción de dos hombres muy titulares como son los casos del capitán Sergi Monteverde y el máximo goleador, Naranjo, que suma ocho tantos.

Volverá al equipo el lateral derecho Jaime Escobar tras cumplir castigo, y sigue lesionado el veterano Soler. Es muy probable que el vasco Arruabarrena, quien ha disputado pocos minutos por lesión, tenga su oportunidad de inicio. Para el centro de la defensa, Tafalla podría ser el sustituto de Sergi. En la meta repetirá Ernestas, quien se enfrenta a su exequipo. Tambien volverá tras cumplir un partido de sanción el medio centro Dani García.

El partido se adelanta a la jornada de hoy sábado por ser mañana un dia muy señalado en la Semana Santa lorquina con la procesión del Domingo de Ramos. El colegiado valenciano José Manuel López será el encargado de dirigir el partido.

El Yeclano visita al Puente Genil con la salvación en el horizonte

El Yeclano Deportivo juega esta mañana uno de los partidos más importantes de su temporada. A las 12:00 (televisado por Football Club), el conjunto que dirige Iván Ruiz visita el estadio Manuel Polinario de Puente Genil en el encuentro que abrirá la jornada 29 de la Segunda Federación. Un choque de alto voltaje con el miedo al descenso como telón de fondo.

Con seis jornadas por delante para concluir el campeonato, la situación en la parte baja de la clasificación es de máxima tensión. El objetivo del cuadro del Altiplano se modificó con el paso de la temporada y ahora es único y no admite distracciones: la salvación. Y para conseguirla, el Yeclano Deportivo llega a tierras cordobesas en el mejor momento posible tras el triunfo balsámico cosechado el pasado fin de semana ante el Atlético Malagueño, al que venció con claridad por tres goles a cero. Un resultado que les ha permitido respirar algo más tranquilos y que les da ventaja sobre los puestos de peligro: tres puntos sobre el play out y cuatro sobre el descenso directo, una plaza que, paradójicamente, ocupa hoy su rival.

Precisamente eso convierte este duelo en algo más que tres puntos. El Puente Genil, que atraviesa una mala racha de resultados y llega al encuentro en plena lucha por su supervivencia en la categoría, es un adversario directo en esta pelea tan particular. Para el Yeclano no perder es, como mínimo, fundamental. Y es que los números del golaveraje particular entre ambos equipos juegan a favor de los de Yecla: en la primera vuelta, el equipo de Iván Ruiz se impuso por uno a cero en casa, lo que significa que cualquier resultado que no sea una derrota en el Manuel Polinario le otorgaría la ventaja en el cara a cara ante el Puente Genil. Un escudo importante si la temporada llega al límite apurado que todo apunta.

Pero la ambición azulgrana va más allá de no perder. Una victoria hoy situaría al Yeclano con prácticamente un pie y medio fuera del peligro, con un margen que permitiría afrontar las cinco jornadas restantes con algo de margen emocional y deportivo. Ganar sería casi un golpe definitivo en la pugna por la permanencia, algo que el club y la afición llevan meses ansiando.

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Para el choque de hoy, el técnico, Iván Ruiz, no podrá contar con Rementería, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana, además de Jordan, Tudela y OT Remolins. Cuatro bajas sensibles en un duelo clave que obligará al técnico azulgrana a hacer malabarismos para elaborar el once titular.