Pedro León, de capitán a presidente del Real Murcia

El Real Murcia está con el agua al cuello tanto a nivel deportivo como institucional. Y, en ese escenario, los dirigentes de la entidad grana preparan un giro de timón que parece más impulsivo que meditado, como la gran mayoría de las decisiones que ha tomado Felipe Moreno desde su llegada a la Nueva Condomina. Para intentar cambiar el rumbo de un club que se ahoga en deudas y en proyectos fracasados, el máximo accionista huye del foco dejando en su lugar a un símbolo como Pedro León. Según ha podido saber esta Redacción, el aún futbolista del Real Murcia será presidente a sus 39 años cuando, a final de temporada, Felipe Moreno lo nombre en su propia sustitución.

El máximo accionista se aparta del gran foco mediático que supone la órbita del Real Murcia. Quiso probar en este papel, pero nunca ha estado del todo cómodo. Se ha llevado ‘las culpas’ de un proyecto ansioso, impaciente e inmaduro durante tres años y se ha cansado. Prefiere el cordobés adoptar un rol estretégico ‘en la sombra’ con el que ha estado más cómodo en Leganés y Cartagena.

En el club pepinero nombró a su mujer, Victoria Pavón, como la presidenta y objetivo de todas las miradas, tanto para las críticas como para las alabanzas de un club que alcanzó la gloria deportiva de la Primera División. En el Cartagonova escogió a su amigo Paco Belmonte -tras unos meses con Deseado Flores-, un periodista sin experiencia en la gestión de clubes deportivos, para ser la cabeza visible de la entidad portuaria. Por detrás, siempre decidía Moreno.

Eso es lo que pretende hacer el empresario cordobés después de tres años infructuosos en los que no sólo se han dejado de cumplir los objetivos deportivos, sino que ha empeorado el panorama económico grana. Moreno quiere regresar a la tranquilidad de su despacho para tratar de solucionar el desaguisado que tiene encima la entidad murciana. Y es que la decisión llega justo cuando más cerca parece la intervención judicial del club.

El futuro inmediato del Real Murcia está en manos de los tribunales, que decidirán, ante la solicitud de concurso necesario solicitado por el Málaga, si apartan a Felipe Moreno de la gestión. De dictar el auto declarando el concurso, un administrador se haría cargo del club tomando todas las decisiones financieras y priorizando, por delante de cualquier proyecto deportivo, el pago de las deudas.

Antes de que todo eso ocurra, Moreno ha movido ficha. Y se ha quitado dos problemas de un plumazo. En el contrato de Pedro León se recogió una cláusula que le prometía integrarse en la estructura del club cuando decidiera retirarse de los terrenos de juego. Con la decisión tomada el pasado verano, el Murcia debía buscarle un sitio y Felipe Moreno lo ha encontrado ni más ni menos que con la presidencia. Una ‘bomba de humo’ muy oportuna.

A efectos prácticos, Moreno continuará al frente del Real Murcia. Eso, si los tribunales se lo permiten. Seguirá siendo el máximo accionista del cuadro grana, pero abandonando el sillón de presidente en el palco y en la sala de prensa.

A la vista está que la parcela deportiva tampoco se le ha dado demasiado bien al todavía presidente del Real Murcia. Los siete entrenadores en menos de tres temporadas y la situación clasificatoria del equipo así lo atestiguan. Por ello, junto con el nombramiento de Pedro León como figura representativa, también llegará un director deportivo. Moreno ya negocia con Juan Carlos Cordero, aunque aún no hay nada cerrado. Quizás sea el elegido para la rueda de prensa prevista para el próximo miércoles en la Nueva Condomina.

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El director deportivo cartagenero, que fue destituido del Real Zaragoza hace justo un año, se encuentra sin equipo después de sus aventuras en el Ciudad de Murcia, Granada y Cádiz de la mano de Quique Pina. También ha pasado por el Tenerife, además del mencionado club maño. Juan Carlos sería el segundo de los Cordero en la dirección deportiva del Real Murcia después de que su hermano Pedro ocupara ese mismo cargo en la temporada 18-19.