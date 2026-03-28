Oportunidad de oro para reencontrar la ilusión en el FC Cartagena

Tiene el Fútbol Club Cartagena esta tarde una oportunidad de oro ante el Atlético Sanluqueño (18.30 horas, LaLiga+) en varios sentidos. En primer lugar, puede romper el conjunto albinegro su sequía goleadora, que se alarga ya durante cuatro jornadas, ante un equipo que viene de encajar cinco goles en los últimos dos partidos. En segundo lugar, necesita volver a ganar el cuadro portuario después de no haberlo hecho en todo el mes de marzo. Y, en tercer lugar, puede mantener vivas sus esperanzas de play off recortando puntos en una jornada propicia. Las bajas en clave albinegra modificarán el establecido once de Íñigo Vélez.

Comenzando por el principio, el FC Cartagena necesita superar su mal momento ofensivo. Su último gol, de Imanol Baz al Sevilla Atlético el pasado 25 de febrero, queda ya demasiado lejos. En ese periodo de un mes, el cuadro cartagenero ha empatado con Sabadell, Tarazona y Teruel sin goles, pero también ha sufrido la derrota contra el Atlético Madrileño por culpa de su falta de contundencia arriba.

Obsesión con el gol

Íñigo Vélez, técnico cartagenerista, restó hierro al asunto en la previa del choque. «Hay que dar normalidad, porque la delantera no son solo Chiki y Ortuño. Defendemos todos y atacamos todos. Para los delanteros, el gol es más importante, pero con las ocasiones que estamos generando es cuestión de tiempo romper esa sequía», confió el técnico vasco. El Atlético Sanluqueño es el segundo equipo que más goles encaja de la categoría con 42 en 29 partidos.

Un ojo en el play off

Como afirma el entrenador vitoriano, «las opciones de play off pasan por ganar». Sin victorias, la ilusión de jugar la promoción se desvanece y hoy tiene la ocasión de hacerlo ante su gente después de un mes sin alegrías. Para Vélez, el equipo está haciendo «buenos partidos en casa» con un bagaje de una victoria y dos empates. La segunda debe llegar contra el cuadro gaditano, que es penúltimo y está a siete puntos de la salvación.

Además, un triunfo hoy podría significar un importante recorte de puntos a la zona de privilegio, ya que varios de los equipos por encima del Cartagena -undécimo con 40 puntos- se enfrentan entre sí. El Villarreal, que es quinto con 44 puntos, tiene enfrente al Sabadell, líder destacado con 54. El Algeciras, octavo con 41 puntos, se mide al Europa, cuarto con 47. El Antequera, séptimo con 41, se enfrenta al Atlético Madrileño, segundo con 51. Y el Alcorcón, noveno con 40, se la juega en Ibiza, décimo tercero con 38 unidades en su casillero.

Parte ‘de guerra’

El freno a las aspiraciones del Cartagena está en sus numerosas bajas para el partido de hoy. No tiene el equipo albinegro a Imanol Baz, Marc Jurado ni Pablo de Blasis por sanción y tampoco a Carrascal, Eneko Ebro, Benito Ramírez, Nil Jiménez ni Dani Perejón por lesión. Ocho ausencias que, inevitablemente, marcan el estable once de Íñigo Vélez.

Sólo tiene disponible a Nacho Martínez como lateral izquierdo, mientras que no tiene un lateral diestro natural. Para el centro de la zaga, el debut de Aridane Hernández es prácticamente obligado para formar pareja con Rubén Serrano. En el mediocampo, Larrea podría aparecer para cubrir el hueco de Pablo de Blasis mientras que la delantera no se verá muy afectada por la segunda lesión de Benito Ramírez.

En cuanto al rival, el Atlético Sanluqueño, es penúltimo con 27 puntos y está a 7 de la permanencia. Ese es el peligro de un equipo casi defenestrado que gasta sus últimas balas para la salvación. Llega al Cartagonova después de perder 1 a 4 frente al Eldense y 1 a 0 contra el Torremolinos. Antes, ganó al Marbella 3 a 2 y al Real Murcia 0 a 1 en la Nueva Condomina.

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Por tanto, el choque en tierras cartageneras se mide casi por la obligación de volver a ganar del Cartagena si quiere aspirar a algo serio esta temporada. El Sanluqueño, que en la primera vuelta vapuleó al cuadro albinegro, puede quedar casi sentenciado. Arbitra el manchego Jorge Tárraga.