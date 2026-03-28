Entre Matías y José Mari castigan al Águilas FC

Lo intentó de todas las formas el Águilas FC en su visita a Lebrija, pero el portero Matías fue el protagonista de su equipo, evitando el gol de los costeros que disfrutaron de suficientes ocasiones como para haber podido igualar el tempranero gol del At. Antoniano, un gol de José Mari, en el que posiblemente fue el único error defensivo de los costeros. Un resultado que le da un balance muy negativo al Águilas FC, sumando solo 4 puntos de los últimos 18 en juego.

Y es que el partido arrancó, además de con las dudas que traía el equipo, con un tempranero gol de José Mari, quien remataba solo dentro del área un centro de Álvaro Caro. Los costeros no acertaban a recomponerse, a poder bajar el esférico en una superficie que tampoco permitía un juego raso y de triangulación, de ahí que los dos equipos optaran por el juego directo, con pocas ocasiones de gol. Por los costeros, un centro de Javi Pedrosa que remataba fuera Boris Kouassi. Aunque los locales tampoco obligaban a Salcedo, antes del descanso Diego remataba de cabeza para que detuviera el cancerbero visitante.

El Águilas FC arrancó el segundo acto con un juego más incisivo, con aproximaciones, pero sin dar miedo a los defensas locales, tan solo en el saque de una falta en la frontal, que lanzaba Chris Martínez y con Matías que evitaba el gol con una gran parada. Se convertía el portero local en el mejor de su equipo, deteniendo en la siguiente jugada un remate de Uri. La réplica llegaba en un robo de balón de Diego que se marcha de Ebuka, para servir a Peral, a quien Salcedo le detuvo el lanzamiento.

Los costeros metían en su terreno de juego a los locales, llegando con opciones; Kevin Manzano sería a Chris Martínez, quien con un remate a media chilena enviaba el balón fuera. Los visitantes eran a través de lanzamientos de córner como más peligro creaba, mientras que los locales a través de contragolpe intentaban sin éxito llegar a la portería de Salcedo.

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De nuevo el portero Matías hizo lo imposible para evitar el gol del cuadro aguileño; un centro de Kevín Mazanzano lo remataba Uri en posiciones de ariete, quedando el balón a Fer Martínez, quien solo ante el portero local en el área pequeña se encontró con un inmenso Matías.