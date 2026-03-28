El Lorca Deportiva se olvida de ganar

El Lorca Deportiva se olvidó de ganar. Ha sumado un punto de los últimos nueve disputados, el logrado ayer ante el Linares (1-1). Pudo ganar pero también pudo perder. Los dos goles a balón parado. Algo lógico a tenor de la excesiva pizarra. Resultado justo. Venía de perder los dos últimos. Los jugadores importantes en la parte dorada de la temporada han perdido la chispa. Casi se esfuma la posibilidad de meterse en los lugares de pla yoff. Tendrán que conformarse con cumplir el primer objetivo; salvar la categoría en su primer año en ella.

El Lorca, que ya ganó en Linarejos en la primera vuelta, sabía que tenía que vencer para romper así la racha negativa de dos derrotas y no desengancharse de los lugares de arriba.

El técnico aguileño del Lorca tenía dos bajas muy importantes, ambas por sanción, el capitán Sergi Monteverde y el goleador Naranjo. Concedió a Juan Hernández y Arruabarrena su primera titularidad. Después de muchos partidos, regresó el veterano Soler quien aguardó en el banquillo.

El entrenador mantiene la rotación en la portería. Esta vez volvió a confiar en Fran Árbol. Escobar y Kiko estuvieron en los laterales. Confió en Morros para el centro de la defensa siendo lateral zurdo, dejando a Chesco y Tafalla, dos centrales, en el banquillo. Volvió a la medular, Dani García tras cumplir castigo, junto a Alvaro Martínez. Los costados fueron para Juan Hernández y Álex Peque. Adri Heredia fue el enganche y el llegado en el mercado de invierno, Arruabarrena, como hombre más adelantado. Por lo tanto, alineación inédita.

Inicio dubitativo

Al Lorca le costó entrar al partido. La presión alta del Linares sorprendió a los locales quienes tenían serias dificultades para tener el balón. El Linares no especuló en ningún momento. Salió a por los tres puntos, buena prueba es que el cuero rondó mas el área lorquinista que en la suya.

Los andaluces tuvieron una buena oportunidad para adelantarse en el marcador a los doce minutos, pero lo evitó Fran Árbol con una buena intervención.

El Lorca llegó con alguna inquietud al área del Linares, en el minuto veinte donde forzó un par de corners sin peligro.

Un centro envenenado de Kiko desde la izquierda obligó a Diego Barrios a esforzarse más de lo previsto.

Cerca de la media hora, Morros estuvo a punto de marcar tras buen centro de Alex Peque.

Partido muy equilibrado con pocas fisuras en las defensas, miedo a encajar, demasiado táctico por lo tanto choque aburrido para el espectador. Las acciones a balón parado cobraban mas importancia.

En el minuto treinta y cinco, Arruabarrena se encontró un balón dentro del área. Cuando iba a marcar le rebañaron el cuero in extremis. En ese saque de esquina botado por Juan Hernández, el lateral diestro, Jaime Escobar cabeceó al larguero. Sin duda la ocasión más clara del cuadro local hasta ese momento.

Llegaron los últimos minutos del primer tiempo donde los equipos no querían perder lo que habían ganado hasta ese momento. Sin sobresaltos en las porterías por lo que se llegó al descanso con empate a nada en una primera parte floja por los de casa.

1-0 de penalti

El Lorca metió una marcha más en el inicio del segundo periodo, pero por más que lo intentaba no encontraba el camino para llegar a la meta visitante. La defensa del Linares estaba perfecta.

Pero en el minuto nueve del segundo tiempo, algo cambió. Alex Peque entró al área y fue derribado por Diego Barrios. No hubo discusión. El meta visitante amonestado. La pena máxima se atrevió a lanzarla Juan Hernández, jugador con buena pegada. Engañó al meta del Linares y con pierna zurda adelantó a su equipo.

Parecía que se había hecho lo mas difícil teniendo en cuenta lo herméticas de las defensas.

Sebas decidió retirar al goleador y dio entrada a Juanma Acevedo quien tampoco está siendo su temporada. No debió ser vinculante pero poco después empató el Linares, también tras balón parado. Saque de esquina botado por Menudo que sorprende al meta Fran Árbol en el primer palo, quien no estuvo acertado en esta ocasión. Una jugada desgraciada que confirmaba que los goles, si llegaban, iba a ser a través de acciones procedentes del balón a tierra.

En los últimos minutos pudo pasar de todo ya que los dos equipos se olvidaron de las férreas defensas que habían mostrado y fueron a por el partido. Mucho movimiento en las áreas, pero ocasiones claras, casi ninguna. El público que sigue asistiendo en masa al Artés Carrasco, empujó a su equipo pero este carecía de ideas claras para resolver.

Con diez

El medio centro Dani García dejó a su equipo con diez haciéndole un flaco favor. Segunda jornada consecutiva en la que el equipo lorquino termina con diez.

Sebas López movía el banquillo con la intención de volver a sumar los tres puntos a la épica. Quitó a un inédito Arruabarrena y a Álvaro Martínez. Entraron el delantero Carrasco y Williams. Los aficionados recriminan al técnico Sebas López que suele hacer los cambios demasiado tarde.

El Linares es quien dispuso de dos claras ocasiones para marcar aprovechando los espacios que dejaba el Lorca. Menudo y Fuentes pudieron marcar pero Fran Árbol estuvo acertado.

Visto lo visto, el Lorca no quería perder, al menos, un punto en los seis minutos que añadió el colegiado.

No hubo más historia. El Lorca Deportiva se ha olvidado de ganar y casi tuvo que dar por bueno el empate.

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