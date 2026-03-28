Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salida de MonteroAuxiliares de conversaciónAmpliación del tranvía de MurciaComité ejecutivo de VoxPedro León
instagramlinkedin

Baloncesto

Liga Endesa: UCAM Murcia - Bilbao Basket

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la Jornada 24 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes

David DeJulius y Dylan Ennis, del UCAM Murcia, en el Palacio de los Deportes.

David DeJulius y Dylan Ennis, del UCAM Murcia, en el Palacio de los Deportes. / Israel Sánchez

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Bilbao Basket (19.00 horas, DAZN)

Noticias relacionadas

Primer cuarto

Introdujo varias novedades Sito Alonso en un quitento inicial del UCAM Murcia que supo aguantar el ritmo que impuso el Bilbao Basket en los primeros compases. El conjunto bilbaíno sorprendió a la defensa universitaria durante unos primeros minutos en los que llevó la voz cantante en el marcador con Hiliard como referente, 7 puntos en apenas tres minutos, y con tan solo dos lanzamientos fallados. El UCAM, por s su parte, se mantuvo a rebufo gracias a su acierto desde el triple, con dos consecutivos de Kelan Martin y el primero de DeJulius (11-15). Con las rotaciones no se cambió la tendencia del partido y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un 0-4 de parcial en el que el encuentro cogió temperatura después varios rifirrafes sobre la pista (13-19). El UCAM trató de reaccionar con los primeros puntos de Ennis, pero un triple sobre la bocina de posesión de Pantzar sentó como un jarro de agua fría (17-22). Aguantó el chaparrón el equipo murciano, que tuvo su recompensa en el cierre del cuarto con un triple de Nakic también sobre la bocina (22-25).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents