El Jimbee Cartagena busca la redención en casa

Nueve días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que el Jimbee Cartagena y el Inter Movistar se vieron las caras por última vez, y el sabor que dejó aquel encuentro en los cuartos de final de la Copa de España sigue amargo en la boca de la afición rojiblanca. Porque la Copa de España, como en tantas otras ocasiones, volvió a ser territorio hostil para los cartageneros: otra eliminación, otra herida que cicatriza con dificultad. Y, sin embargo, el fútbol sala no da tregua ni espera a nadie. Hoy a las 13:00, con Teledeporte como testigo nacional, ambos conjuntos se reencuentran en el pabellón cartagenero. Esta vez, con otros galones en juego.

La Primera División de fútbol sala reclama ahora toda la atención de un Jimbee que necesita, con urgencia, activar el interruptor del modo competitivo. El equipo de Duda llega al encuentro instalado en una fragilidad que no casa con sus aspiraciones: cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos ligueros, con el único oasis de la victoria ante el Jaén —un convincente 5-2— como boya a la que aferrarse en medio de la tormenta. El balance es preocupante y la tabla no engaña. Con 31 puntos, los cartageneros ocupan la séptima posición, empatados en puntos precisamente con ese Jaén que ronda los puestos de exclusión al play off por el título. La diferencia entre clasificarse o quedarse fuera de la lucha por el título, lo que supondría una auténtica catástrofe, se reduce.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento. / Jimbee Cartagena

La aritmética, sin embargo, no debe confundir: con nueve jornadas aún por delante, el margen para la reacción es amplio, pero la ventana se va estrechando con cada tropiezo. El Jimbee no puede permitirse más cesiones si quiere garantizar su presencia en la fase decisiva del campeonato y hacerlo en la mejor posición posible. Hoy no basta únicamente con sumar tres puntos; Duda sabe que su equipo necesita algo más difícil de contabilizar: recuperar la confianza, reencontrar el juego que le hizo merecer estar donde está, y mandar un mensaje de firmeza a todos aquellos que apuntan ya a sus costados en la clasificación.

El rival, no obstante, es de los que no perdonan la más mínima concesión. El Inter Movistar llega a Cartagena como tercer clasificado, con 37 puntos en su casillero y la vista puesta en consolidar una posición que, si bien no le disputa el pulso a los dos primeros (ElPozo y Barça) que campan a sus anchas en lo alto de la tabla, sí le garantiza un play off plácido y con ventaja de campo. Los de Torrejón son un equipo con oficio, con automatismos perfectamente engrasados y con la autoridad de quien sabe que puede permitirse jugar sin el peso del miedo. Contra ellos, el Jimbee ya sucumbió hace poco más de una semana, aunque los tumbó en la Copa del Rey.

Para este choque Duda podrá contar con toda la plantilla a su disposición, a excepción de Renato, lesionado de larga duración desde comienzo de liga.

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En definitiva, la Copa de España ya es historia. La Liga es presente y futuro. Y el Palacio de los Deportes de Cartagena, que apunta a rozarse el lleno, espera respuestas.