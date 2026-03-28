El Hozono Jairis, a la final de la Copa de la Reina

En una semifinal de Copa de la Reina marcada por el sigilo y la tensión, el Jairis firmó el golpe perfecto. Sin levantar sospechas, con paciencia de investigador veterano y precisión de ladrón de élite, las de Alcantarilla asaltaron la caja fuerte de Perfumerías Avenida para colarse en la final cuando pocos lo esperaban.

El inicio fue un cruce de miradas, un tanteo entre bandas que saben que el más mínimo error activa las alarmas. Avenida arrancó como quien ya conoce el plano de la caja fuerte, repitiendo la fórmula que le permitió asaltar a Girona. Jairis, mientras tanto, optaba por vigilar, por no precipitarse, como ese detective que espera el momento exacto para actuar. Pero en partidos así, contemporizar puede ser una pista falsa: Magarity comenzó a sumar con sigilo, como un ladrón de guante blanco que vacía la caja sin hacer ruido.

La reacción no tardó. La policía de Alcantarilla, esta vez vestida de blanco, identificó el patrón delictivo y ajustó el dispositivo. Ekh y Mataix castigaron desde el perímetro, desmontando la defensa flotante de las salmantinas, mientras Massey aportaba energía en cada acción, como quien entra en la escena con hambre de resolver el caso. El primer cuarto se cerró con ventaja mínima (23-22), un aviso claro: Jairis ya había tomado nota.

El segundo acto fue un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Prieto emergió como agente infiltrada, atacando una y otra vez la zona rival, encontrando grietas donde nadie más las veía. Su parcial obligó a parar el partido y puso a Jairis con +6, dominando tanto el ritmo como la investigación.

Pero el caso no estaba cerrado. Durante varios minutos, el ataque murciano se atascó frente a una caja fuerte bien protegida. Nadie encontraba la combinación. Zellous aprovechó el bloqueo para reducir diferencias (28-25), en un cuarto extraño, casi clandestino, donde cada posesión parecía un movimiento calculado para no levantar sospechas.

Ahí, en ese terreno de sigilo, Jairis volvió a golpear. Un triple de Ekh, ejecutado con precisión de cirujana sueca, elevó la ventaja hasta el +10 (36-26). El atraco parecía encarrilado, el botín cerca… pero toda banda rival tiene un as en la manga. Iyana Martín asumió el mando, liderando un parcial de 1-10 que devolvía la incertidumbre al marcador al descanso (37-36). El golpe ya no era limpio: había persecución.

Intercambio de robos

Tras el paso por vestuarios, el duelo se convirtió en un intercambio constante de robos. Martín seguía marcando el ritmo, escapando de cada trampa, pero Jairis respondía con una precisión milimétrica desde el triple. Mataix, Prieto y Massey mantenían el control, protegiendo cada posesión como si fuera una prueba clave en el caso.

Nadie lograba romper el equilibrio. Cada canasta era un robo, cada defensa una recuperación. El parcial de 18-18 en el tercer cuarto dejaba todo en un delicado 55-54. El desenlace se jugaría en el último acto, donde solo sobreviven los más fríos.

Aina Ayuso, la jefa de operaciones

Y ahí apareció Aina Ayuso, la jefa de operaciones. Cuando el partido se volvió un interrogatorio a contrarreloj, ella mantuvo la calma. Sin estridencias, sin perder el pulso, fue sumando desde el tiro libre, asegurando cada punto como quien guarda pruebas irrefutables.

El triple de Bertsch a falta de 1:50 (71-68) fue la señal definitiva: el atraco entraba en su fase final. Avenida lo intentó, pero Jairis ya tenía el control absoluto de la escena. Ayuso, imperturbable, cerró el caso desde la línea de personal, firmando el 76-73 definitivo.

No fue solo una victoria. Fue un golpe perfecto. Un robo elegante, sin aspavientos, ejecutado con precisión quirúrgica en el momento más inesperado, cuando el Jairis no llegaba en su mejor momento de forma.

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