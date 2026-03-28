El FC Cartagena rompe el 'maleficio' y gana en el último suspiro

Triunfo importantísimo del FC Cartagena frente al Sanluqueño en el Cartagonova. En un encuentro marcado por las numerosas bajas del cuadro albinegro, los locales consiguieron la victoria después de cuatro jornadas sin ganar. Lo hicieron con el primer gol en todo este periodo de sequía que ha durado un mes, obra de Chiki de cabeza en el minuto 90. El triunfo pone a los cartageneros con 43 puntos en la séptima posición momentáneamente a la espera del resto de la jornada.

El partido, sin dominador pero con clara ventaja para el Cartagena, se pudo resolver mucho antes con hasta cinco ocasiones claras de gol y otros dos tantos anulados por fuera de juego. Yanis Rahmani erró tres opciones imperdonables en la primera parte, Kevin y Chiki estrellaron el balón en la madera y una doble ocasión detenida por Rubén Domínguez negó el gol hasta el tramo final. El Sanluqueño, que trabajó bien el partido con sus armas, se fue de vacío del Cartagonova y pierde más opciones en la lucha por la permanencia.

No fue bueno el inicio de partido del Cartagena. De hecho, en la primera posesión se iban a ver las carencias de un equipo que acusó la baja de Pablo de Blasis -sancionado por cinco amarillas- en el control del juego. El sustituto del argentino, Pablo Larrea, perdió el balón en la primera jugada y permitió la primera llegada visitante. La mala cesión atrás le pudo costar más caro al cuadro portuario.

Fue sintomática esa primera acción de lo que iba a ser el fútbol cartagenerista sin su faro de guía. A chispazos, inconstante y peligroso en ambas áreas. Así, se intercambiaron momentos de buen juego con sustos en defensa. No es menos cierto que a los cinco minutos tuvo que adelantarse el Cartagena tras una buena combinación en campo contrario que terminó con el centro atrás de Kevin Sánchez y el remate de Yanis Rahmani en el segundo palo, completamente sólo y con el portero descolocado, que erró el extremo. Sería la primera de tres ocasiones inmejorables que se fueron al limbo.

Durante muchos minutos, el conjunto albinegro sufrió ante la presión del Sanluqueño y no supo quitarse de encima su insistencia en los duelos. El pelotazo fue la única vía para tomar aire, pero arriba eran pocas las veces en las que Kevin, Chiki o Yanis se quedaban el balón. Atrás, la evidente falta de ritmo de Aridane, que debutó con el cuadro albinegro, comprometía a un Rubén Serrano que tuvo que corregir constantemente.

A los veinte minutos, las sensaciones albinegras no eran nada buenas, pero a falta de claridad y elaboración, reaccionó el equipo con intensidad en ataque para generar las ocasiones. Vivió entonces el Cartagonova un ‘déjà vu’. De nuevo Kevin la sirvió en bandeja para Rahmani y de nuevo el balón terminó en el mismo lugar. Demasiado cruzado. No fue tan clara, ya que después del control le encimaron tres defensores.

También se unió al ataque el centrocampista Edgar Alcañiz, que cubrió a la perfección el lateral diestro ante la doble baja de Perejón y Jurado. En una clara acción de ataque, se precipitó Alcañiz cuando tenía mejores opciones. No obstante, no fue la más clara para el Cartagena. Esa llegó minutos después, antes de la media hora, cuando Rahmani cuerpeó al último defensor y aprovechó un balón largo para plantarse sólo ante el portero. Tanto lo pensó que la volvió a cruzar demasiado con toda la portería para él.

No se podía creer que el balón no hubiera terminado dentro en ninguna de las tres ocasiones para el extremo. Pero la historia no acabaría ahí. Kevin Sánchez también sufrió la ‘maldición’ de cara a portería al estrellar un espuelazo contra la madera.

Tan mal vio a su equipo Pedro Mateos que realizó una doble sustitución cuando apenas había transcurrido media hora. Mejoró algo el equipo visitante en la defensa, pero también se pudo ir ganando el Cartagena al descanso con un chutazo de Chiki que rozó con los dedos Domínguez para enviarla de nuevo al palo.

A la vuelta de vestuarios parecía que iba a terminar la maldición. Introdujo el Cartagena el balón al fondo de las mallas, pero en posición antirreglamentaria. Fue Yanis el que aprovechó otro envío largo para conducir hasta el área y definir por debajo de las piernas de Domínguez. No fue válido tras la buena jugada.

Incredulidad y desesperación

Se convirtió el choque en un correcalles en el que nadie puso calma. Se atropelló el equipo de Íñigo Vélez y perdió muchos minutos en los que, en otro momento de la temporada, habría actuado de otra forma. Pero la ansiedad y la necesidad de marcar hicieron peor al Cartagena. Tras la hora de juego, una doble ocasión de Chiki y Yanis encumbró a Rubén Domínguez con una doble parada. La sensación de incredulidad se convirtió en desesperación.

Entraron Willy Chatiliez y Alejandro Fidalgo, dos jugadores con pocas opciones con Vélez, tratando de reactivar al equipo que bajó la intensidad por el cansancio. Cuando faltaban diez minutos para el pitido final, Chiki saboreó de nuevo la sensación de enviar el balón a la red, pero de nuevo fue interrumpida la celebración. Posición adelantada del delantero tras el golpeo de Chatiliez que repelió el meta a sus pies.

Aleluya

Quemó todas las naves Vélez y puso a Ortuño en el lugar de Kevin. Sin orden ni concierto, el Cartagena debía ganar como fuera. Y llegó, quizás, de la forma más inesperada. A balón parado, en el último minuto reglamentario, centró Nacho Martínez de córner y remató el más pequeño dentro del área. Chiki -de ahí su nombre- cabeceó en el primer palo para superar a Domínguez por vez primera de forma válida. El portero, que a punto estuvo de sacarla, la palmeó por detrás de la línea.

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Añadió cinco Jorge Tárraga, que no tuvo una tarde relajada, y señaló el final para alivio de la parroquia albinegra sin mayores sobresaltos. Triunfo vital para mantener vivas las esperanzas de promoción y para cambiar la cara a un equipo negado de cara a portería. Con el gol, vuelve la sonrisa al Cartagonova.