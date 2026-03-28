La capacidad de resiliencia del UCAM Murcia, a examen ante el Surne Bilbao

El UCAM Murcia CB ha demostrado a lo largo de esta temporada tener una capacidad de resiliencia que hoy no tendrá más remedio que sacar a relucir para mantenerse invicto en 2026 en el Palacio de los Deportes. La visita del Surne Bilbao (19:00 horas, DAZN), un equipo en racha que ha ganado cinco de los seis últimos encuentros fuera de casa, es una seria amenaza para un conjunto murciano que tiene dos bajas, Sander Raieste y Moussa Diagne, en su país por el reciente fallecimiento de su madre, además de la duda de Toni Nakic. A ello se une también que varios jugadores, entre ellos Dylan Ennis, no han podido entrenar con normalidad durante la semana por problemas físicos que, en cualquier caso, no le impedirán estar en el choque.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Valencia Basket el pasado domingo. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Cuando aún restan once jornadas para el final de la temporada regular, los universitarios ya cuentan con 17 victorias y, por tanto, necesitan solo dos más para clasificarse virtualmente para los play off. Pero la ambición se ha disparado en el vestuario, donde ya no solo se conforma con estar en el top 8; el objetivo ahora se ha fijado en el top 4. Y para ello es necesario ganar partidos como el de hoy, con adversidades y frente a un rival en estado de gracia al que también se podría enfrentar a finales de abril en la final de la FIBA Europe Cup. «Llevamos varios partidos sin una brillantez increíble, pero sacándolos todos de una manera muy buena en cuanto al colectivo, y eso es una cosa que también me imagino que sabe Bilbao, que no somos un equipo fácil de tumbar en ninguna situación», explicó ayer en rueda de prensa el técnico universitario, Sito Alonso, quien también aludió a que el rival presenta esa misma característica: «Ellos han sacado partidos que en muchos parecía que tenían la derrota asegurada. Un equipo que está en novena posición, justo detrás del play off y que lleva ese porcentaje de victorias y derrotas en los últimos diez partidos, es porque está haciendo las cosas bien, y una de ellas es la creencia que tiene en cualquier momento», puntualizó.

Sito Alonso, del UCAM Murcia, dando instrucciones a sus jugadores. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Los bilbaínos llegan con la baja de Harald Frey, un base que se convirtió en una pesadilla -anotó 24 puntos- en el partido de la primera vuelta, que se celebró a principios de enero. Pero el conjunto de Jaume Ponsarnau destaca esta temporada por su fondo de armario: «Antes tenían unas armas más reconocibles, de unos ocho jugadores, pero este año son once los que pueden entrar en rotación, incluso 12 alguna vez, dando un nivel muy alto», apuntó el preparador sobre una plantilla donde también destacan el escolta Justin Jaworski y el pívot Tryggvi Hlinason, que está ofreciendo un rendimiento «superlativo para mí», según Alonso, por «las cosas que está haciendo, el porcentaje que tiene de dos, la contundencia y, más allá de eso, la capacidad de jugar con el balón en sus manos muchos más minutos que en toda su carrera».

Un canterano, en la citación

Las bajas de dos jugadores cupo como Raieste y Diagne va a provocar que un canterano esté en el banquillo. Todo apunta que será de nuevo el alero molinense Pablo Sevilla, quien ya debutó en ACB ante el San Pablo Burgos. Quien lamentó Sito Alonso que no pueda estar en la actualidad con la primera plantilla es el argentino Lee Aaliya. El ala pívot se lesionó en noviembre en las primeras Ventanas FIBA de la temporada y desde entonces apenas ha podido jugar.

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Además, otro atractivo del partido está en la actuación de David DeJulius, que es candidato a ser el MVP de la liga en marzo -en febrero lo logró Cacok-. Pero para Sito Alonso, «DeJulius es un jugador de colectivo increíble que quizás está dando su mejor nivel aquí. Cada día entiende más la liga, el arbitraje y los rivales», terminó diciendo.