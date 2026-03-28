Bienvenido Toral, campeón de Europa de K1

Bienvenido Toral Jr. ‘El Búfalo’, que ya ha sido campeón de España y de Italia, se hizo con el título Europeo de K1, una disciplina derivada del kickboxing, al vencer al francés Ismael Benachours en un combate a cinco asaltos dentro de una velada celebrada en San Ginés. Por su parte, José Manuel Robles ‘El Zurdo’ venció, también a los puntos, a Marcos Ávila. Espectacular fue el combate del peso pesado en el que por decisión médica, el muleño Juan Risueño se colgó el cinturón Guerreros, así como el estelar de Muay Thai Femenino Profesional, con triunfo de la belga Clea Gerson ante Romaysae Bouroro.