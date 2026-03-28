El Alhama ElPozo quiere refrendar la mejoría en el juego con un triunfo ante el Badalona

Esta mañana, a las doce (DAZN), en el campo Municipal de Palamós, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veinticuatro de la Liga F entre el Levante Badalona y el Alhama ElPozo.

Los números que está cosechando el equipo alhameño no corresponden con la mejoría en el juego que ha demostrado desde hace tres semanas. El conjunto de Randri es mucho más ofensivo, tiene más llegada y ha merecido mucho más ante equipos muy superiores como el Sevilla y el Atlético de Madrid. Esa mejoría invita al optimismo. Pese a los resultados, el Alhama sigue vicecolista, pero a un solo punto del Dux Logroño.

El Levante Badalona es décimo con veintinueve puntos. A tenor de la clasificación, es peor equipo que el Sevilla y Atlético de Madrid, por lo que a nadie debe extrañar un triunfo del Alhama, que no puntúa desde el pasado mes de octubre. Eso sí, ganó el pasado fin de semana por 1-5 al Sevilla.

Noticias relacionadas

Las alhameñas perdieron ante el Atlético de Madrid en el descuento, rompiendo una sequía goleadora de 835 minutos. La colegiada palentina Elena Peláez será la encargada de dirigir el partido.