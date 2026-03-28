El Alhama ElPozo merece más, pero vuelve a quedarse sin premio

Por tercer partido consecutivo, el Alhama ElPozo se quedó con la miel en los labios. Volvió a merecer más, pero repitió derrota, esta vez ante el Levante Badalona (3-2), en un encuentro con mayor posesión de las locales, pero con mejores ocasiones para las visitantes. El segundo y tercer tanto de las catalanas llegaron cuando el equipo azulón estaba acariciando el empate. Otro resultado injusto, aunque la mejoría en el juego sigue invitando al optimismo.

El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo sábado a las doce ante la Real Sociedad en el estadio Artés Carrasco. El equipo local salió mandando en el partido. La posesión del Levante fue abismal, pero al Alhama no le importó. Tenía claro cómo quería jugar: orden defensivo, líneas juntas y verticalidad. Esperaba su oportunidad para que María José por el centro, Vega por la izquierda o Belén por la derecha pudieran sorprender. En muchas fases de la primera parte, la posesión superó el 80% para las locales.

La primera acción de peligro estuvo en las botas de María José, sin duda la jugadora más incisiva de las visitantes. Sacó un buen disparo con la derecha, pero la portera local realizó una gran intervención.

El equipo de casa golpeó primero a los diez minutos. Buena acción ofensiva que culminó María Llompart con un fenomenal derechazo desde fuera del área que sorprendió a Sol.

Otra vez a remar contra corriente

A partir de ese momento, el Alhama despertó y dispuso de ocasiones más que suficientes para haber logrado el empate. A los doce minutos, un bote traicionero estuvo a punto de sorprender a Abden.

A los diecisiete, Vega sacó desde la izquierda un centro-chut que se estrelló en el larguero. En la continuación, Abden realizó un paradón a disparo a bocajarro de Belén.

En el minuto treinta y cuatro, Vega centró y María José cabeceó muy cerca de la base del poste.El Alhama ElPozo, sin apenas tener el balón, estaba generando las ocasiones más claras del partido, pero el gol seguía resistiéndose a las azulonas.

A falta de cinco minutos para el descanso, el Levante pudo marcar de gol olímpico. Sonia Manjarín estrelló un balón en el larguero tras un saque de esquina.

Esa acción y el gol fueron las únicas llegadas peligrosas del Levante en toda la primera parte, pese a su dominio en la posesión.Se llegó al descanso con la sensación de que el equipo alhameño merecía mucho más. Su juego vertical generó más peligro que el rival, pero el tanto de Llompart daba ventaja a las catalanas.

La segunda parte arrancó con el mismo guion. Las locales querían dormir el partido, mientras que las visitantes buscaban el empate. A los nueve minutos, la colegiada anuló un gol a Yiyi por fuera de juego, en una acción muy ajustada.

Cuando mejor estaba el Alhama, llegó el segundo del Levante. Genialidad de Irina, que de tacón asistió a la argentina Estefanía Banini, quien definió con calidad a la escuadra.Siete minutos después, el Alhama recortó distancias. Vega robó en campo propio, se marchó por velocidad y, con un gran disparo, batió a Abden por alto.

Pero la alegría duró poco. En el minuto 78, Pinillos culminó un contragolpe para hacer el tercero.La colegiada añadió once minutos de descuento. En el primero de ellos, el Alhama volvió a meterse en el partido. Jugada de estrategia: saque de esquina de Astrid a la frontal y Patri anotó con un disparo preciso. Dos minutos antes, la propia Patri había estrellado un cabezazo en el larguero.

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El cansancio pasó factura en los minutos finales y apenas hubo juego. Las visitantes no encontraron el empate.Una vez más, el buen juego y las ocasiones no se tradujeron en puntos para el Alhama ElPozo.