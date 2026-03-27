Fútbol
Víctor Alonso: "Hay gente preguntando por el FC Cartagena para comprarlo, pero no hay ninguna oferta en firme"
El responsable económico y organizativo del club albinegro despeja la duda sobre la posible venta del club, la idea para la próxima temporada y también de varios nombres propios como De Blasis o Iñigo Vélez
¿Cómo se produce su llegada al FC Cartagena? ¿Qué le transmitió Alejandro Arribas en ese primer contacto?
Fue sencilla. Primero se presentó y me expuso sus intenciones, que iban a producirse de forma inmediata, porque ya sabéis que fue todo muy repentino y me propuso una reunión para juntarnos. Nos vimos en Madrid y la verdad es que fue fácil. Para mí era importante porque era Cartagena, un sitio en mi casa realmente, y para mí era mucho más accesible para tomar una decisión y más fácil. Y a partir de ahí me convenció él.
En julio se produce un primer intento que no cuaja y luego, meses después, ya se inicia el proyecto de forma definitiva. ¿Qué cambia entre esos dos momentos?
Realmente en julio empezamos con mucha ilusión, con la idea de lo que se había acordado, de empezar una gestión conjunta con antiguos gestores. Pero bueno, en el día a, día la relación era cordial, realmente buena, pero luego, a nivel de gestión, no tenía mucho sentido, porque no había ni confianza ni transparencia. Entonces dijimos que lo correcto era no seguir así. Y luego realmente ya no fue hasta noviembre, más bien enero, porque nunca se pudo retomar ya una gestión directa del club. Para mí no cambió nada desde que finales de agosto, septiembre, octubre, no sé exactamente, cuando te das cuenta de que la fórmula no va a resultar, hasta que entramos realmente en enero. Para mí todo ese período es igual.
¿La situación del club que se encuentran en enero es más grave de lo que esperaban en verano?
En enero la visión del club era mucho más grave que en julio. Está mucho peor de lo que pensaba en julio. Sí, realmente es que yo en julio tampoco sabía mucho. Esos tres meses, yo creo que estuve tres meses aquí, desde julio hasta principios de noviembre, me sirvieron para conocer muchas cosas, muchas circunstancias, los proveedores, las personas, los trabajadores, el club, las instalaciones. Pero previamente a eso, cuando llegué en julio, conocía solo lo de oídas y poco más. Y bueno, evidentemente, en julio no conocía nada. Y luego, cuando entramos en enero, pues sí, la situación era peor, como suele ocurrir en estos casos. Hasta que no entras y buceas un poco en todo, cuando un traspaso de gestión o de poderes se produce por problemas económicos, pues suelen ser mayores de los que al principio aparecen.
¿Existe el temor a que sigan apareciendo nuevas deudas?
No, miedo ninguno. Simplemente pueden aparecer más circunstancias y siguen apareciendo todavía. Aparecen pequeñas cosas que no están contempladas en ningún sitio. Ya no digo que sean graves o no, que no están contempladas. Pero bueno, tampoco es temor, es la responsabilidad de que pueda aparecer y que hay que gestionarlas, pero temor no hay. Bueno, el temer es por lo que le pueda pasar al club, en el sentido de que si la deuda es mayor a lo que se prevé, hay luego que gestionarlo y cumplir de alguna manera.
Más allá del resultado deportivo, ¿está garantizada la viabilidad del club si no se consigue el ascenso?
Hay mucho trabajo. Pero yo creo que la viabilidad del club va a existir de una manera o de otra. Quiero decir, estamos trabajando responsablemente para que eso ocurra. Ahora el club va a ser otro. El primer equipo va a ser otro distinto, eso lo tenemos claro. Si estamos y esto va para adelante, el equipo va a ser totalmente distinto, con unos parámetros económicos distintos. Habrá jugadores de la cantera, cartageneros, jóvenes con de futuro, y de otros sitios. Y todo eso mezclado con algún jugador que se quede de la actual plantilla, que también lo hay interesantes, y algún veterano. Resumiendo, el presupuesto va a ser mucho más bajo, para hacer el club viable. Una parte de la viabilidad la tenemos que poner nosotros. Tenemos una parte heredada que hay que gestionar y modificar en la medida que podamos. Pero hay otra parte que depende de nosotros, y de aquí en adelante, depende de nosotros. Y lo que tenemos claro es que el presupuesto en Primera RFEF va a ser distinto al de esta temporada, seguro. Lo que no quiere decir que potencialmente a nivel deportivo sea inferior.
¿Se marcan algún objetivo concreto de abonados para sostener el proyecto?
Ojalá pudiera pensar en un número de abonados y que se hiciera realidad. Nuestra intención es poner las herramientas y las armas para que sean los máximos posibles, que no seamos nosotros un problema para que puedan ser los máximos posibles. Y a partir de ahí, los máximos posibles. Cuanto más seamos, mayor potencial tendremos y mayores posibilidades seguramente tendremos.
Sobre la información publicada acerca de una posible venta del club, ¿cuál es la realidad de la situación? ¿Arribas quiere marcharse?
Yo creo que al final las noticias sacadas de esa manera tienen que venderse y suelen ser muy tremendistas para que tengan realmente alcance. Ni es verdad ni es mentira. La realidad, es que de donde viene el origen de la noticia, es que es verdad que hay gente preguntando por el club. Y es curioso comprobar cómo cuando el equipo gana se acerca más gente preguntando por la situación del club y por qué parámetros tiene. Cuando pierde, se acercan menos. Pero la realidad es que Arribas todavía no ha dicho ni ha confirmado ni delegado o se ha opuesto a ninguna oferta porque no ha existido. Una cosa es que la gente pregunte y se le atiende, porque no tienes por qué no hacerlo. Y porque a lo mejor en algún momento encuentras alguien que para el club sea mejor y para él también. Por lo tanto, él no va a ser un problema, entiendo yo, para una situación que pueda mejorar el club, pero la realidad es que no ha habido ninguna propuesta en firme.
En ese escenario, ¿su continuidad está ligada a la de Alejandro Arribas?
Bueno, depende de las circunstancias, de quién viene, quién no, si esa nueva propiedad cuenta conmigo, si no cuenta… Lo que tengo claro es que yo no voy a ser un problema, eso es seguro.
¿Qué balance hace del rendimiento deportivo tras los cambios realizados en invierno?
Yo creo que el equipo ha mejorado claramente después del mercado de enero. Para mí , aunque en la plantilla había jugadores buenos, para ser más competitiva le faltaban bastantes cosas. Y para mí, sobre todo, y me meto en mi parcela, había un desequilibrio entre rendimiento y presupuesto muy importante que había que corregir. Creo que se ha aprovechado lo bueno que tenía la plantilla, que era bastante, y se ha complementado con gente que está aportando mucho. Y en la misma línea, el entrenador. Yo creo que es un entrenador que casa muy bien con el contexto concreto de la plantilla. También creo que el número de puntos que tenemos son menos de los que hemos merecido. Ha habido mejor juego que puntos, y mejor rendimiento que puntos. Pero bueno, así el fútbol. Esperemos mantener la ilusión hasta el final y, si jugamos play off, fenomenal.
¿Cuál fue el momento más complicado desde su llegada?
Las semanas más complicadas fueron las primeras, en enero, cuando hubo que sacar a muchos jugadores y meter a otros tantos jugadores, todo ello contrarreloj y en un contexto nuevo. Para mí fue el momento más complicado. Con respecto al entrenador, no fue tan complicado. Se tomó una decisión que no pudo hacerse realidad y, como teníamos trabajada otra opción, pues se sustituyó y ya está.
¿Qué respuesta están encontrando en el tejido empresarial de Cartagena?
Las conversaciones con el empresariado cartagenero son fenomenales. La gente ha querido hablar con nosotros, han estado cercanos y sensibles a todas nuestras situaciones. Eso sí, quieren esperar y ver lo que se les transmite a nivel de club y deportivo. Es lógico, han pasado momentos complicados con la anterior gestión y tienen dudas. Pero sí, agradecidos porque de antemano los primeros contactos siempre han sido cercanos y sensibles con nosotros y con la situación del club.
¿Cuál es el plan respecto a las instalaciones y la Ciudad Deportiva de La Manga Club?
Tenemos un contrato con La Manga Club y nuestra idea es cumplirlo. Es verdad que supone un esfuerzo económico, pero es un activo importante. Nuestro proyecto fundamental es montar a corto plazo un gimnasio decente y digno para que un equipo profesional pueda trabajar. Esa es la principal carencia. Fuera de eso, darle continuidad y mejorar en lo posible.
Sobre el conflicto relacionado con Naval y Juanmi García, ¿en qué punto se encuentra?
Había un acuerdo que no conocíamos de la anterior gestión con Juanmi. Ha reclamado una cantidad que creemos nosotros que no procede y no hay más. Pero las relaciones con Juanmi son muy buenas. Hemos hablado con él y nos hemos emplazado para buscar una solución buena para todos. No creo que sea un problema porque es un cartagenero de verdad y está cercano a nuestra realidad.
¿Existe ya acuerdo para la continuidad de Pablo de Blasis?
No, el acuerdo no está confirmado. Hay una predisposición a que siga con nosotros porque creo que es un jugador y una persona muy importante para nosotros. Tiene una personalidad y unas cualidades humanas que lo hacen muy importante para un equipo de fútbol. Además, puede desempeñar un papel importante también en el futuro como técnico.
Y en cuanto a Íñigo Vélez, ¿se plantean su continuidad más allá de esta temporada?
Todavía es muy pronto, acaba de llegar. Estamos muy contentos con él. Es un entrenador que para la categoríay a pesar de su juventud, tiene bastante trayectoria. Vamos a terminar la temporada, ver cómo lo hacemos, cuál es su opinión, y a partir de ahí habrá momento para tomar esa decisión. No es urgente.
