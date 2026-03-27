UCAM Murcia y Surne Bilbao, dos equipos a los que les sonríe la vida en 2026

El pasado 10 de enero, en Bilbao, el UCAM Murcia sufrió una de las cinco derrotas que presenta en los diecisiete partidos que ha disputado en 2026. Fue ante ‘los hombres de negro’ en uno de los pocos duelos durante la temporada actual donde se ha visto sobrepasado de principio a fin. En aquel encuentro aún de la primera vuelta, Harold Frey, con 24 puntos, y Jaworski, con 22, martillearon una y otra vez el aro murcianista. Mañana sábado (19:00 horas, DAZN) es la revancha de un duelo donde Sito Alonso, que entrenó al Bilbao hace una década, fue fuertemente increpado. Será el segundo dentro de un 2026 donde a los bilbaínos, como a los murcianos, les sonríe la vida. Y es que si el UCAM presenta un balance de 12-5 entre liga, Copa del Rey y FIBA Europe Cup y solo ha sufrido una derrota en ACB en toda la segunda vuelta, contra el Valencia Basket, el del Surne es aún mejor: solo 2 derrotas en 17 encuentros.

David DeJulius, en el partido Surne Bilbao-UCAM Murcia / Luis Tejido/Efe

En casa, en el duelo vasco contra el Baskonia, y en la pista del renacido San Pablo Burgos, sufrió el Bilbao sus dos únicas derrotas en los casi tres meses que llevamos consumidos de año. En ACB ha ganado a Girona, UCAM, Tenerife, Granada, Joventut, Casademont Zaragoza, Gran Canaria Río Breogán y Andorra; y en la FIBA Europe Cup, en dos ocasiones al PAOK, rival de los murcianos en semifinales, Sporting, Priedvidza y Petkim, a este último en los dos enfrentamientos de cuartos de final.

La buena racha en ACB ha llevado al conjunto de Jaume Ponsarnau, que ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos fuera de casa, a ocupar la novena plaza de la clasificación con 14 victorias, las mismas que el octavo, La Laguna Tenerife, y a una solo de Unicaja, Joventut, Barça y Baskonia, aunque con un partido más disputado. Por ello, para el UCAM tiene un doble valor este encuentro, ya que un triunfo le permitiría distanciarse a tres del noveno, y en caso de hacerlo por 15 o más puntos, también le daría el average particular, aunque esto último parece más complicado debido al estado de forma del rival.

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¿Dos más en abril?

Pero el encuentro de mañana en el Palacio puede no ser el último entre vascos y murcianos esta temporada. Ambos se pueden volver a ver las caras en la final de la FIBA Europe Cup este mes de abril, pero antes tendrán que superar las semifinales, donde se enfrentarán a Falco Vulcano y PAOK Mateo, respectivamente. La final también se jugará a dos partidos, y en caso de que se dé un duelo entre los dos equipos españoles, la ida se jugará el miércoles 22 de abril en el Palacio de los Deportes de Murcia, y la vuelta, el 29 del mismo mes en Bilbao. Ambos conjuntos acabaron la primera fase y el Top 16 con las mismas victorias, once, pero los de Jaume Ponsarnau tienen mejor average general y, por ello, tienen asegurada la ventaja de campo en la final y se jugarán el título ante su afición.