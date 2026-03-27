Sito Alonso: "Llevamos partidos sin una brillantez increíble, pero los hemos sacado por el colectivo"

El UCAM Murcia CB tiene este sábado en el Palacio de los Deportes un duro enfrentamiento contra el Surne Bilbao, que es noveno en la clasificación y atraviesa un excelente momento. Sito Alonso ha analizado el partido en rueda de prensa, donde también ha comentado que Moussa Diagne, por el fallecimiento de su madre, no estará en el choque, y que mantiene la duda de Toni Nakic. Estas han sido sus declaraciones:

La semana de trabajo con problemas físicos de algunos jugadores.

La verdad es que me siento afortunado de haber tenido esta semana porque no ha sido la mejor, y no me la imagino con competición europea en medio. Hubiera sido una vorágine de dudas increíble. Nos ha venido muy bien porque hay una cosa que no destacamos muchas veces y es que esta tarde juega un partido muy importante el equipo U22. Nos ha venido de maravilla tener al U22 esta semana para los entrenamientos. Hemos contado creo que con cinco jugadores muy a mi pesar porque no me gustaría que llegaran en peores condiciones a su encuentro, pero en el entrenamiento de hoy van a estar dos o tres porque necesitamos su apoyo por la situación de Diagne, que con el fallecimiento de su madre no va a estar en el partido, la lesión de Toni Naikc y de Sander Raieste, diferentes situaciones que se están dando en el equipo y que con ellos, pues las cosas son mucho más fáciles.

¿Es trascendental y clave este partido?

El respeto que yo tengo a Bilbao y a las cosas que están haciendo es muy grande. Para mí, seguir un proyecto con Jaume Ponsarnau durante tantos años, implica muchas cosas que quizás no se ven desde fuera, pero que yo, que me gusta mucho fijarme en esas cosas, sí que las veo. Por ejemplo, el nivel que está dando a nivel deportivo Hilnason no es una casualidad, es por la progresión que ha tenido con Jaume durante todos estos años que ha estado con él. La pareja de bases que tienen empezaron de una forma y han progresado de otra increíble; hacen una pareja fantástica que está dando resultados increíbles. El proyecto del Bilbao, poco a poco, ha ido avanzando y los fichajes que han hecho este año no es que sólo hayan acertado, es que han incorporado jugadores que necesitan para un proyecto y su identidad. Los fichajes que han hecho le han dado cosas que yo creo que son muy importantes, y una de ellas la intensidad, la dureza, el poso defensivo. Es un partido dificilísimo ante un equipo que el año pasado consiguió su primer título europeo, y que ahora, aparte de seguir optando a ese título, hace una cosa que el año pasado no pudo, que es estar cerca de los puestos de play off. En este momento nos separan tres derrotas de ellos, pero cualquier partido en este momento con Bilbao es súper complicado porque están haciendo un cesto de altísimo nivel desde mi punto de vista.

¿Cuántos jugadores vas a tener para mañana?

Hemos tenido que dar descanso a jugadores que seguramente podrán jugar el partido gracias a estos descansos. Toni Nakic va a probar hoy y en función de esa prueba, jugará, pero no ha entrenado en toda la semana, ha hecho el trabajo de rehabilitación que le han mandado. Si juega, bien, y si no juega, pues también. La única duda verdadera es la de Nakic porque los demás que están tocados van a jugar; no hace falta ni decir quiénes son porque van a jugar. Está claro que todos conocéis que Dylan el otro día jugó porque quiso él, si no, no hubiera jugado, no ha entrenado toda la semana. En Manresa jugó y nos ayudó, como ese rebote que cogió con 83-84 que acabó con canasta de Sant-Roos y que fue decisiva. No me importa los puntos que metan porque el nivel de los jugadores se demuestra por la implicación y la identidad que quieren mostrar al equipo. Tenemos jugadores que llevan mucho tiempo aquí y que hacen un esfuerzo grande por estar en el partido.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio de los Deportes este curso. / ACB Photo/J. Bernal

Una posible final de la FIBA Europe Cup contra el Bilbao.

A mí me encantaría que fuera contra ellos, pero no porque sea contra un equipo español, sino porque ya eso significa que nosotros estamos en la final, que sería increíble. Me comentaba Felipe Meseguer que el entrenador del PAOK estaba un poco sorprendido porque yo dije que ellos eran favoritos. Pero simplemente tiene que hacer una cuenta fácil, que es ver las finales que ha jugado el PAOK en su historia y las que hemos jugado nosotros. Estamos hablando de un equipo de altísimo nivel a nivel de historia que, encima, este año, están haciendo bien las cosas. No creo que hayan fichado a Andrea Trincheri (entrenador del PAOK) hasta 2029 sin tener un proyecto sólido y de ambición tremenda. Cuando están fichando a uno de los mejores entrenadores de Europa para las siguientes tres temporadas, es que están trabajando para este proceso. El PAOK de Salónica es el favorito de la competición por su historial, y Bilbao Basket es el favorito por lo bien que lo está haciendo y porque es el actual campeón. Nosotros somos debutantes en esta competición, estamos encantados de ir 13-1 en Europa y de ir terceros de liga, pero eso cuesta un trabajo increíble, que es lo mismo que nos va a costar llegar a esa hipotética final que, ojalá, repito, sea Bilbao-UCAM Murcia.

El rendimiento de Cacok tras la Copa del Rey.

Para mí es importante Devontae la calidad que tienen los interiores de Bilbao, por la versatilidad que han conseguido en esa posición, donde tienen cuatro jugadores que pueden jugar de cinco, y cada uno con características diferentes. Pero repito, el nivel Hilnason es superlativo para mí; las cosas que está haciendo, el porcentaje que tiene de dos, la capacidad, la contundencia y más allá de eso, la capacidad de jugar con el balón en sus manos muchos más minutos que en toda su carrera deportiva. Entonces, por eso es importante cualquier jugador interior y Devontae es uno de los que tenemos junto con Emi Cate. La lástima es no tener a Moussa Diagne y Lee Aaliya (jugador del U22 que está lesionado), que es un perfil diferente también. Lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar al mejor Devontae, que quizás después de la Copa no ha podido serlo por estos pequeños problemas que está teniendo, pero también lo están defendiendo mejor, ya no es una sorpresa como al principio, ya ha demostrado su nivel.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, ante el visitante Williams frente al Pallacanestro Reggiana. / Juan Carlos Caval

Los aspectos más destacados del Bilbao.

Antes tenía unas armas no previsibles, pero sí más reconocibles, en unos ocho jugadores, pero este año son once los que pueden entrar una rotación, incluso 12 alguna vez, dando un nivel muy alto. En la posición de escolta han conseguido un jugador que ha sido el máximo anotador de la liga alemana, que está a un nivel muy grande en cada partido y en los momentos decisivos y con la generación que hace para que los demás queden más liberados. En su misma posición tiene un jugador, que es importante en Lituania, que les está dando ese poso que a mí me encanta, pero no por el jugador, sino por cómo lo está haciendo jugar el cuerpo técnico, cómo hacen que las cosas funcionen. Cómo los hace jugar su entrenador es lo que a mí me gusta porque podría tener el mismo equipo y no jugar así. Saben exactamente a lo que tienen que jugar.

Adiós a la selección de Letonia.

La experiencia ha sido súper positiva y también la relación con la Federación. Nos vimos en Murcia el otro día porque después de la segunda ventana yo tenía unas sensaciones, como ya comuniqué aquí también en rueda de prensa, difíciles. Hay entrenadores que necesitan un tiempo para entrenar, para generar un poso y una identidad, y que sin ella les cuesta realizar ese trabajo de la misma manera. Es la mejor solución para los dos, , que cada uno esté en su sitio en este momento. Yo, donde más feliz, es aquí en el UCAM Murcia. Estoy súper contento de haber estado allí, del trato de los jugadores y de la Federación, que ha sido increíble, y yo estoy encantado de haber pertenecido durante un momento de mi vida a Letonia.

Las victorias del Bilbao en finales a cara o cruz.

Ellos han sacado partidos que muchos de ellos parecían que tenían la derrota asegurada. Un equipo que está en novena posición, justo detrás del play off y que lleva ese porcentaje de victorias y derrotas en los últimos diez partidos, es porque está haciendo las cosas bien, y una de esas cosas es la creencia que tiene en cualquier momento del partido. Nosotros tenemos que hacer valer aquí nuestra entrega, afición y lucha, y la identidad que tenemos que marcar siempre, nos salgan las cosas bien o mal, que también somos especialistas en eso. Llevamos varios partidos sin una brillantez increíble, pero sacándolos todos de una manera muy buena en cuanto al colectivo, y eso es una cosa que también me imagino que sabe Bilbao, que no somos un equipo fácil de tumbar en ninguna situación.

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Dylan Ennis y David DeJulius, del UCAM Murcia, celebrando la victoria. / ACB Photo/Joaquim Alberch

DeJulius, candidato a MVP de marzo.

No sé si DeJulius lee esas cosas, pero lo que sí que estoy convencido es que si le dices si cambia el MVP de marzo por ganar a Bilbao, te lo cambia seguro, sin ningún tipo de duda. Es un jugador de colectivo, que identifica claramente cuándo el equipo lo necesita. El otro día, en Manresa, sabía cómo estaba Dylan y que tenía que coger él la responsabilidad porque tampoco estaba Raieste, que son jugadores que apoyan, en cierta medida, al equipo a nivel ofensivo. Él tomó la iniciativa también por las características específicas de Manresa en esas posiciones, que podríamos atacar más quizá que en otros partidos. Lo que le veo a DeJulius es que cada día entiende más la liga, el arbitraje y los rivales. Ya no hace falta explicarle quién es Bilbao porque cuando fue allí, ya se lo encontró de sopetón. Ahora mismo tiene un conocimiento de la liga mucho mayor que al principio, y es un jugador de colectivo increíble que quizás está dando su mejor nivel aquí. Los compañeros le permiten desarrollar su juego como a él le gusta, pero seguro que cambiaría ganar al Bilbao y que él no fuera MVP de marzo. Si lo consigue y ganamos, pues fíjate, más cenas, celebraciones y una felicidad increíble. Pero de verdad, para él lo importante es el colectivo.