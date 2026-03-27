La pesadilla de ser central en el Real Murcia: un puesto maldito esta temporada

Puede que el Real Murcia haya hecho muchas cosas mal para encontrarse en la situación actual en la clasificación de Primera Federación. Pero a esa lista también hay que añadirle el infortunio y la mala suerte.

Dos aspectos que se han cebado con la posición de central esta temporada, ya que el conjunto grana encarará el tramo decisivo de la temporada sin los tres jugadores que inscribió el pasado septiembre para iniciar una campaña que si bien pretendía ser muy ilusionante, está convirtiéndose en toda una pesadilla.

Porque si de por sí ya era arriesgado afrontar un exigente curso con tan solo tres hombres para una posición sensible a posibles ausencias, por la acumulación de amarillas o expulsiones, que se añaden a las molestias físicas que pueden aparecer en cualquier plantilla, la desgracia se ha cebado con un Real Murcia que ha visto como iban cayendo lesionados uno a uno sus tres pilares defensivos para un año en el que solo apuntaba hacia el ascenso y los primeros puestos de la clasificación.

Alberto González antes de un partido con el Real Murcia esta temporada. / Prensa Real Murcia

Y es que Alberto González, uno de los capitanes de la plantilla, ha sido el último en tener que pasar por el quirófano de esta larga lista en 2026. Una temporada en la que, en lo que respecta a la enfermería en general, el Real Murcia siempre ha contado con bajas importantes en todas las posiciones.

El central asturiano, que cumple su quinta temporada consecutiva en el club, tuvo que pasar ayer por el quirófano para realizarle una artroscopia de rodilla derecha y tratar así la lesión de menisco interno que sufrió antes del partido contra el Tarazona.

Un intervención que suele requerir, al menos, unos dos meses de baja, por lo que Alberto González no podrá estar disponible para el entrenador Curro Torres de cara a las nueve jornadas que restan para que los murcianistas traten de cerrar la permanencia en la tercera categoría tras un año complicado.

Septiembre: Saveljich y Jaso

Un año que no tardó en llegar la primera mala noticia, cuando Esteban Saveljich cayó lesionado de su rodilla derecha en el partido de presentación ante Elche. Tan solo había transcurrido una jornada de liga, y el Real Murcia ya perdía a una de sus piezas clave y con mayor jerarquía para la retaguardia. De hecho, tras apostar por un tratamiento conservador, el central argentino acabó pasando por el quirófano el pasado noviembre.

Esteban Saveljich, jugador del Real Murcia, tras ser intervenido de la rodilla derecha. / Prensa Real Murcia

Unos días más tarde de la lesión de Saveljich, a mediados de septiembre, era Antxon Jaso el que debía de parar por otro problema en la rodilla tras el duelo ante el Villarreal B. En esta ocasión, el tratamiento conservador permitió que el defensa vasco reapareciera unos meses más tarde, en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Betis Balompié, sin embargo, una lesión en el cuádriceps en enero le dejó sin ficha federativa durante el mercado invernal.

Antxón Jaso durante el partido ante el Ibiza antes de ser dado de baja por lesión. / Vicent Mar

Por eso, a pesar de estar recuperado, Jaso no puede participar. De hecho, en ese movimiento, se le ofreció la renovación al central, pero, tal y como informó este diario, la oferta por parte del club todavía no había sido presentada.

Aparece Héctor Pérez

Con la llegada de Colunga al banquillo, el canterano Héctor Pérez pasó de ser una solución de emergencia a una realidad. No obstante, una lesión muscular también cortó su progresión a finales de enero. En una recta final de mercado en el que el también canterano Andrés López, quien en un principio en verano partía como ‘comodín’ para la defensa, acababa abandonando la entidad ante la ausencia de minutos.

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Jon García en su debut como grana ante el Villarreal B. / Gabriel Utiel

Llegan Jon García y Óscar Gil

En la ventana de fichajes, el Real Murcia se reforzó con dos centrales. El primero fue Óscar Gil, quien con la llegada de Curro Torres al banquillo, el tercer entrenador del club grana en lo que va de curso, está desempeñando el rol de centrocampista y ya cuenta con tres goles en su casillero, el último el de la victoria ante el Tarazona (1-0). Y el segundo fue un Jon García que necesitó varias semanas para su puesta a punto por una lesión en el sóleo. Ahora, el jugador bilbaíno es la pieza más solvente con la que cuenta el Real Murcia atrás.