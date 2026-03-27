Máximo Quiles, el más rápido el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Las Américas

Máximo Martínez Quiles, líder del Mundial de Moto3 después de dos carreras, en las que en ambas ha subido al podio con un triunfo y un segundo puesto, fue el más rápido de la categoría en el primer día de entrenamientos en el circuito de Austin, donde Álvaro Carpe también estuvo entre los mejores al concluir tercero.

El más rápido en la primera sesión fue Carpe, con un registro de 02:14.209, 196 milésimas de segundo mejor que Máximo Quiles (02:14.405). Pero en la segunda sesión del día, el ganador del Gran Premio de Brasil se superó para ser el mejor con 02:13.757. Carpe apenas pudo superar en siete milésimas su tiempo (02:14.202), cayendo a la tercera plaza por detrás de Guido Pini, otro piloto que fue capaz de bajar de 2:14 (02:13.929). Los dos murcianos ya han demostrado que son candidatos a lograr la victoria en el Gran Premio de Las Américas al entrar directamente en la Q2 para este sábado.