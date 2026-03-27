El Hozono Global Jairis inicia la defensa de la Copa de la Reina ante el Leganés

El Hozono Global Jairis inicia hoy (18:45 horas, Teledeporte) su defensa del título de la Copa de la Reina con una sensación reconocible: la de quien quiere recuperar algo que fue suyo y que todavía siente cercano. Enfrente estará el Innova-Leganés, el mismo equipo que hace apenas unos días le devolvió a la realidad. Ahora, en Tarragona, toca decidir si este reencuentro es una despedida… o el comienzo de una segunda historia.

Hay partidos que se juegan en el presente y otros que arrastran memoria. Este Jairis-Leganés pertenece a los segundos. El reciente 73-71 en el pabellón Europa el pasado domingo todavía pesa en las manos de las de Bernat Canut como ese recuerdo incómodo que aparece cuando uno intenta avanzar sin haber cerrado del todo una etapa.

El Hozono Global Jairis levantando la Copa de la Reina en 2025. / FEB

Aquel encuentro dejó una señal clara: el Jairis se perdió en la oscuridad del rebote. Las madrileñas dominaron esa batalla (44 a 34) con una imponente Aminata Sangaré, que convirtió la pintura en territorio propio. Y cuando un equipo como el Leganés logra imponer ese ritmo -segundas opciones, contacto constante, partido espeso-, el talento del rival se diluye como una conversación que nunca termina de arrancar.

Ese es, precisamente, el primer paso para el Hozono Jairis: volver a encontrarse en lo esencial. Cerrar el rebote, proteger su aro y evitar que el partido se convierta en una suma de esfuerzos repetidos. Porque ahí, en ese terreno, el conjunto madrileño se siente cómodo, crece y acaba creyendo.

El Innova Leganés no es un equipo brillante en lo estadístico -69 puntos por partido, porcentajes exteriores discretos-, pero sí uno que sabe alargar los encuentros hasta hacerlos incómodos. Vive del rebote, del desgaste y de una competitividad que le ha llevado a ser una de las revelaciones del curso. Sin necesidad de enamorar, ha aprendido a quedarse.

Aina Ayuso, del Hozono Global Jairis, durante el encuentro ante el Athinaikos. / FIBA EUROCUP Women

Por eso el Hozono Jairis necesita cambiar el tono del partido, sacarlo de ese terreno gris y llevarlo hacia la luz donde mejor se reconoce. Sus números ofensivos son superiores, su circulación de balón más fluida y su capacidad para compartir el juego, mayor. Cuando el equipo murciano corre, cuando encuentra a Aina Ayuso con claridad y activa a piezas como Morgan Bertsch lejos del aro, aparece esa versión que recuerda a la que conquistó la Copa hace un año.

Ahí está la clave emocional y táctica: volver a ser. Bertsch, irreconocible en Leganés, está llamada a marcar diferencias si logra abrir el campo y obligar a las interiores rivales a salir de su refugio. Ayuso, por su parte, debe asumir la dirección de un partido que exigirá cabeza fría en los momentos donde todo tienda a oscurecerse.

El contexto también juega su papel. El Leganés ha crecido al calor de su pista y su confianza reciente, pero en escenario neutral pierde parte de ese impulso. El Jairis, en cambio, llega con la memoria de quien ya fue feliz en esta competición. Y eso, en la Copa, no es un detalle menor.

Porque este partido no va solo de baloncesto. Va de recuperar sensaciones, de reencontrarse con una identidad que se ha difuminado en los últimos meses. De salir de ese tramo de dudas y volver a mirar el juego con la claridad de quien sabe lo que es ganar.

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El Hozono Jairis no necesita ser perfecto durante semanas. Solo durante una noche. La suficiente para que, en medio de la exigencia y el ruido, vuelva a aparecer aquello que le hizo campeón. Como en las grandes historias, no se trata de empezar de cero, sino de recordar por qué merecía la pena intentarlo otra vez.