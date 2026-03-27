Fermín Aldeguer correrá en 2027 a las órdenes de Valentino Rossi

MotoGP afrontará en 2027 una temporada de profundos cambios. El cambio de reglamentación dirigido a recuperar una igualdad que en los últimos años ha roto Ducati es el más importante. Pero esta nueva normativa también va a acarrear un baile de pilotos. Ya nadie duda de que Pedro Acosta acabará en el Lenovo Ducati formando pareja con Marc Márquez. Y el otro piloto de la categoría reina de la Región, el primero de la historia en ganar un gran premio, Fermín Aldeguer, también cambiará de equipo, aunque no de moto. Según varios medios de comunicación acreditados en el Campeonato del Mundo, el piloto de La Ñora continuará con Ducati en 2027, firma con la que tiene contrato hasta 2028, pero abandonará el Team Gresini, que tiene una oferta para cambiar a Honda, y donde tampoco continuará Álex Márquez, que sustituirá en KTM a Acosta.

Fermín Aldeguer, en los entrenamientos del Gran Premio de Brasil / Andre Borges/Efe

Valentino Rossi ya intentó hace dos años fichar a Pedro Acosta, pero el de Mazarrón decidió renovar con KTM para ser piloto del equipo oficial. Pero también tenía su mirada puesta en Fermín Aldeguer. El interés creció cuando en 2025 fue el mejor novato de la categoría y ganó un gran premio. El murciano confirmó todas las expectativas que había puestas en él en el paddock. El pasado fin de semana en Brasil, tras una compleja operación a la fue sometido en enero por una fractura del fémur, arrancó su temporada. Y lo hizo brillando en entrenamientos, con un séptimo puesto en parrilla, y un octavo en el gran premio. Dejó a todos impresionados, entre ellos a Pablo Nieto, jefe del equipo de Valentino Rossi, el VR46: «Es increíble. La última vez que se subió a la moto fue en Valencia. No participó en los test de invierno, ni una sola vuelta, ni un solo kilómetro, y ahora se encuentra en esta situación donde la pista no está completamente seca y no puede dar el 100%. Para nosotros es uno de los pilotos con mayor potencial para el futuro de MotoGP. Cabe recordar que pocos han confirmado su futuro para la temporada 2027. Con los rumores sobre la incierta renovación de su contrato con Gresini, no sería ilógico que VR46 se interese por el talentoso piloto número 54», dijo el hijo del mítico Ángel Nieto en declaraciones recogidas por autohedbo.

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Este fin de semana, en el circuito de Austin, en Estados Unidos, Aldeguer volverá a estar en la parrilla de salida. Por sus condiciones físicas actuales, tendrá más complicado brillar en el difícil trazado donde se disputa el Gran Premio de Las Américas, con once curvas a izquierdas -la pierna izquierda fue donde sufrió la grave lesión-. Como dijo en Brasil, «físicamente necesito aún más tiempo», por lo que tendrá que apretar los dientes y aguantar un fin de semana más el dolor que le provoca una lesión que en condiciones normales para un deportista profesional, necesita cuatro meses para su total recuperación, y no han pasado ni tres desde su intervención.