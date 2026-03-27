ElPozo regresa a la liga con la necesidad de ganar para olvidar

Vuelve ElPozo Murcia a la única competición en la que se mantiene con vida, la liga. Tras su temprana eliminación en la Copa de España, el cuadro murciano gastó su segundo cartucho de la temporada, y ahora tan solo le queda uno para salir airoso. Los de Josan González visitan hoy la pista de Osasuna en un duelo clave por mantener esa primera plaza. El choque se podrá seguir a través de LaLigaPlus a partir de las 20:00 horas.

Las cosas no están terminando de cuajar en el Palacio de los Deportes de Murcia. En la fase regular sí, todo está yendo como la seda, liderándola desde las primeras jornadas. El problema llega en las eliminatorias decisivas. Tanto en la Copa del Rey como en la Copa de España, ElPozo Murcia hizo las maletas en los cuartos de final, sin dar opción a una final four. En la primera cayó eliminado vilmente ante el Barcelona, mientras que en la segunda y más reciente, perdió frente a Jaén Paraíso, quien salió con el máximo trofeo en Granada.

El ambiente sobre el equipo vuelve a ser tenso, sobre todo después de una temporada en la que aspiraba a lo más alto, y que, de momento, de tres cartuchos, ya ha gastado dos. Ahora le queda exclusivamente el más complicado de todos, la liga, y aunque aún quedan ocho encuentros para eso, los murcianos tienen que intentar mantener esa primera plaza para llegar con bastante confianza a los play off.

Las imágenes más destacadas del partido entre ELPozo y O Parrulo / Israel Sánchez

Josan González aludió en la rueda de prensa previa el encuentro ante Osasuna a lo que está construyendo en ElPozo Murcia: «Yo tengo la certeza de que estamos construyendo sobre roca. Nos han vuelto a dar un golpe enorme, nos ha pasado un vendaval, pero cuando las casas están hechas de material sólido, se mantienen firmes», mencionó el técnico murciano.

También habló sobre su rival de esta noche, Osasuna, un equipo que consigue muchos puntos jugando como local y que le puede poner las cosas complicadas a los murcianos. «Es un equipo que se hace fuerte en casa y te hace sufrir mucho», comentó Josan González.

Osasuna Magna no llega en un gran momento, sobre todo porque se está jugando huir de la zona de descenso. Aunque sus 21 puntos le dan algo de ventaja sobre los 14 que tiene el Alzira, no pueden confiarse demasiado. ElPozo Murcia sabe que le tocará sufrir y ser muy sólido para evitar cualquier error que le acabe costando caro.

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Los murcianos, a pesar de decir que siguen unidos y que mantienen la confianza, necesitan volver a sentirse ganadores. La jornada que viene llega uno de los encuentros más esperados, un nuevo derbi ante el Jimbee Cartagena; ahí será donde los de Josan González tendrán que demostrar que siguen pudiendo derrotar a los más grandes.