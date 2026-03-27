ElPozo Murcia salva los muebles en 40 segundos

ElPozo Murcia sale victorioso de Pamplona (2-4). Los murcianos firmaron un deficiente partido, cometiendo errores en defensa y llegando al último minuto dos goles por debajo. Lo que nadie se esperaba era el milagro y que en 40 segundos consiguiera anotar 4 tantos y acabar llevándose el partido.

El crono se puso a contar y ElPozo Murcia tenía 20 minutos por delante para demostrar que era un equipo ganador y que había dejado atrás lo ocurrido en la Copa de España. Sabía que iba a tener un partido complicado, sobre todo porque visitaba una pista dura, en la que Osasuna no iba a conceder muchos espacios.

Durante los primeros compases del choque, lo que se estaba viendo sobre la madera era un dominio de los locales. Los murcianos se estaban viendo superados por momentos y siendo incapaces de poder revertir la situación. Henrique apareció varias veces para evitar el tanto rival.

Como se estaba viendo venir, la flaqueza de ElPozo Murcia en la faceta defensiva le acabó costando muy caro. Pachu controló un balón con la pierna izquierda, para después sacarse un derechazo potentísimo, batiendo así a Henrique. El mazazo para los murcianos llegó muy pronto.

Con el paso de los minutos, ElPozo Murcia se empezó a venir arriba, pero sin demostrar nada. No se estaba viendo a ese conjunto dominador y que era capaz de someter a sus rivales. Además, la fortuna no estaba de su lado, estrellando un balón en la madera en los últimos instantes de la primera parte. El pitido final sonó en el pabellón y ambos conjuntos se marcharon al rincón de pensar, para preparar el segundo asalto.

El segundo tiempo dio comienzo y la misión de ElPozo Murcia era clara: lograr el empate cuanto antes. Durante los primeros minutos de este último acto, los murcianos parecieron haber dado un paso hacia delante, metiendo miedo a la portería de Osasuna, pero sin éxito alguno. Mucho más tenían que remar los de Josan González para sacar algo de provecho.

Con lo que no contaba el cuadro murciano era con la avalancha del cuadro local. Ya se venía diciendo que Osasuna era un rival complicado jugando de local y que era capaz de hacer mucho daño. Un nuevo error de los murcianos propició que Geraghty ganara la espalda a Ligeiro y batiera a Henrique. Si ElPozo Murcia ya tenía las cosas difíciles, con el segundo tanto las cosas se ponían peor todavía.

Los murcianos estaban poniendo de su parte para recortar distancias en el marcador, pero no les terminaban de salir las cosas. Josan González no estaba siendo capaz de gestionar este mal juego de los suyos y reconducir a los suyos hacia esa versión que tanto ha dominado durante la temporada. De hecho, se libraron del tercero, ya que el disparo de Saldise, que parecía que iba para dentro, acabó siendo repelido por la madera.

El final del partido fue de auténtico infarto. A falta de segundos para el final, ElPozo Murcia sacó un penalti a favor, el cual transformó Dener. Acto seguido y tras sacar Osasuna de centro, falló su defensa y Rafa Santos lo aprovechó para igualar la contienda. Lo que nadie se esperaba era que Gadeia, que no tuvo su mejor partido, acabase siendo el héroe de los suyos anotando dos goles en 15 segundos para darle la victoria a los suyos.

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ElPozo Murcia acabó sacando pecho; después de un partido desastroso, acabó saliendo campeón, anotando cuatro tantos en 40 segundos. Una victoria de auténtico líder.