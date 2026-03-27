Curro Torres: "Me interesa ganar y me da exactamente igual la manera"

El Real Murcia se mide al Sevilla Atlético este domingo (16.30 horas) y hoy viernes ha comparecido Curro Torres, entrenador grana, ante los medios de comunicación para analizar el choque. Tras la victoria de la semana pasada frente al Tarazona, el técnico ha admitido que "cambia el estado de ánimo, pero el trabajo es exactamente el mismo".

No fue una victoria brillante, ni mucho menos. El juego del equipo recibió críticas pese a los tres puntos, pero Torres ve brotes verdes. "Conseguimos tres puntos importantes, pero esto no para y sólo pensamos en ir a Sevilla a por otros tres puntos para continuar con las buenas sensaciones que el equipo va mostrando", ha asegurado.

No le interesa a Curro Torres el aspecto táctico a estas alturas de la temporada ni la evidente falta de gol de sus delanteros. "Los delanteros viven de los goles, pero lo que a mí me interesa es ganar el partido. Me da exactamente igual la manera o quién marque. Trabajamos para darle mejores soluciones a los delanteros y son dinámicas que hay que intentar romper", ha admitido.

El Real Murcia es décimo cuarto con 36 puntos, a dos del descenso, pero el preparador no hace cuentas. "La cuenta son los noventa minutos en los que tenemos que volver a competir y sabemos que, si no estamos al nivel exigido, lo pasaremos mal", ha afirmado. Para el choque frente a los sevillistas tendrá Curro Torres varias bajas importantes como la de Jorge Mier por expulsión o la de Alberto González, operado de su menisco. "Me adapto a lo que tenemos. No me da tiempo a quejarme ni preocuparme por situaciones que no puedo manejar. Tengo bastantes jugadores para sacar el mayor rendimiento", ha expresado.

Noticias relacionadas

Por último, Torres ha manifestado que su preocupación en el partido es su propio equipo. "Me preocupa todo lo que nosotros no seamos capaces de hacer. Lo que podamos proponer con balón y el nivel defensivo", ha concluido el entrenador del Real Murcia.