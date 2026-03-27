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El Caesa Cartagena visita al líder en un duelo ideal para seguir creciendo

El equipo albinegro, que ha sumado dos triunfos consecutivos, visita al Leyma Coruña

Roberto Blanco. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Roberto Blanco. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

La Opinión

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El Caesa Cartagena, que tras dos victorias consecutivas se ha alejado del descenso, tiene esta noche una cita en la pista del líder, Leyma Coruña (20:45 horas, LaLigaPlus). «Es un escenario idílico para hacer algo bonito e importante y demostrar el crecimiento del equipo», afirmó el técnico, Roberto Blanco, sobre un duelo de Primera FEB donde los albinegros tienen mucho que ganar y poco que perder. Los coruñeses, dirigidos por Carles Marco, tiene en el escolta Paul Jorgensen, que la campaña jugaba en Tercera FEB con el Fuenlabrada, a su máximo anotador con 12,5 puntos de media en un conjunto donde destaca el bloque.

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