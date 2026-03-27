Baloncesto
El Caesa Cartagena visita al líder en un duelo ideal para seguir creciendo
El equipo albinegro, que ha sumado dos triunfos consecutivos, visita al Leyma Coruña
El Caesa Cartagena, que tras dos victorias consecutivas se ha alejado del descenso, tiene esta noche una cita en la pista del líder, Leyma Coruña (20:45 horas, LaLigaPlus). «Es un escenario idílico para hacer algo bonito e importante y demostrar el crecimiento del equipo», afirmó el técnico, Roberto Blanco, sobre un duelo de Primera FEB donde los albinegros tienen mucho que ganar y poco que perder. Los coruñeses, dirigidos por Carles Marco, tiene en el escolta Paul Jorgensen, que la campaña jugaba en Tercera FEB con el Fuenlabrada, a su máximo anotador con 12,5 puntos de media en un conjunto donde destaca el bloque.
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