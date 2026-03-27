El Caesa Cartagena planta cara al líder de Primera FEB

En una noche plenamente primaveral y con las calles llenas de gente, la Cofradía California llenó de esperanza las calles de Cartagena en su primera procesión del año. Es el mensaje que trasladaron el Cristo de la Misericordia y la Virgen del Rosario al muchísimo público que llenó buena parte del recorrido. Un ambiente que se trasladó al Coliseum de Coruña. Allí los chicos de Roberto Blanco respondieron con continuos esfuerzos al monumental reto que tenían enfrente. Plantar cara al líder de Primera FEB (82-77).

No se quedaron cortos al paso de los marciales jugadores gallegos. El Grupo Caesa Cartagena supo esta vez sufrir. Estuvo por detrás en el marcador durante más de veinte minutos, pero no se rindió. Es la única manera de poder explicar por qué compitió esta vez el cuadro albinegro ante un transatlántico como el Leyma Coruña.

Los de la trimilenaria demostraron en el Coliseum ser un equipo con muchas cosas buenas, a pesar de estar en el límite del bien y el mal a lo largo de toda la temporada. Arrancó más acertado el cuadro local. Le entraron un par de triples y marcó un buen parcial de salida que dio confianza a los coruñeses. Con Garuba y Polynice el equipo tuvo más ideas y el primer cuarto se cerró con un 25-18 desfavorable para los visitantes.

Ficha técnica Leyma Coruña: Jorgensen (19), Jou (8), De Souza (7), Brnovic (0), Barro (4) -cinco inicial-; Díaz (9), Thiam (6), Cremo (16), Diop (5), Micovic (4), Braz (0) y Cuevas (4). Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (15), Domenech (6), López Santana (13), Webster (16), Polynice (13) -cinco inicial-; Martín (2), Idehen (0), Rivera (12), Harguindey (0), Ayesa (0) y Svejcar (0). Marcador cada cuarto: 25-18, 43-37 (descanso); 62-57 y 82-77 (final) Árbitros: Lezcano, Rodríguez Fernández y Acevedo Perera. Pabellón: Coliseum de Coruña.

Contra la artillería gallega, el cuadro albinegro buscó correr. Es su ADN habitual, pero esta vez parecía todavía más necesario. La energía de Webster y Rivera acercó a los portuarios. Fue un espejismo. El Leyma pegó otro acelerón que obligó a Blanco a parar el partido. El porcentaje de acierto de Jorgensen volvió a colocar a los norteños con una ventaja cómoda. El Caesa vivió su peor momento del partido. Sin embargo, supo aguantar el tipo y estabilizar la desventaja en seis puntos (43-37).

Idehen, en una jugada defensiva del Caesa Cartagena en el partido ante el Leyma Coruña / Iago López/La Opinión A Coruña

Los puntos de Garuba, Webster y Polynice dieron un poco de luz. Webster acertó con otra bomba desde el 6,75 y el equipo albinegro ardió. El 43-48 hizo creer otra vez al conjunto cartagenero, con 2:30 para el final del tercer cuarto. Sin embargo, la remontada no siguió su proceso. Jorgensen volvió a asumir galones en el ataque local y los naranjas igualaron el encuentro. Encontró el Leyma en el italiano el antídoto perfecto para aguantar el ímpetu anotador de los portuarios. De hecho, su eficacia permitió al Coruña entrar en los 10 minutos finales con un cómodo 62-57.

Noticias relacionadas

Dos triples de Cremo ampliaban la ventaja hasta los ocho puntos (68-59). Roberto Blanco pidió tiempo muerto. Los nervios aparecieron en los cartageneros. Apareció la mejor versión del líder de Primera FEB. El rival no se rindió. Siguió creyendo hasta que la distancia se fue por encima de los diez puntos a falta de cinco minutos (71-59), una distancia para la que ya no hubo más respuesta.