Baloncesto
El UCAM Murcia, pendiente del tobillo de Toni Nakic
El croata arrastra un esguince sufrido en la victoria lograda ante el BAXI Manresa y podría perderse el duelo del sábado ante el Bilbao Basket
Las molestias físicas se están convirtiendo en el rival más temido para el UCAM Murcia CB durante las últimas semanas. Especialmente desde que regresó a la rutina tras el parón de febrero, ya que varios jugadores han tenido que superar diversas dolencias recientemente.
Y el último en encontrarse en esta tesitura es el ala-pívot Toni Nakic, que se retiró con gestos evidentes de dolor al sufrir una mala caída durante el tercer cuarto en la victoria ante el BAXI Manresa en la última jornada de la ACB, y podría llegar muy justo para el encuentro de este sábado ante el Surne Bilbao (19.00 horas, DAZN) en el Palacio de los Deportes.
El jugador croata sufre un esguince en su tobillo izquierdo, aunque todavía se desconoce el alcance exacto de su lesión al tener que repetir las pruebas este miércoles. «Dentro de que sabemos que es un esguince, en las primeras exploraciones había demasiada hinchazón como para saber la gravedad. Estamos pendientes de que nos digan exactamente el tiempo de recuperación o si estará listo para el partido, dependiendo de como recupera cada jugador, aunque no creo que se pueda perder más que uno o dos partidos», comentó ayer Alejandro Gómez, director general del UCAM, en su encuentro con los medios.
La posible ausencia de Toni Nakic, que había perdido su brillo en los últimos encuentros, se podría unir a la ya conocida del alero Sander Raieste, al que todavía restan como mínimo un par de semanas para volver a estar disponible tras sufrir una rotura fibrilar en el aductor en el partido de ida de la eliminatoria de cuartos ante el Pallacanestro Reggiana.
Falk y Sant-Roos, también mermados
Una posición que se ha visto mermada en el equipo universitario en los últimos encuentros, ya que tanto Will Falk hace dos semanas ante el Dreamland Gran Canaria, como Howard Sant-Roos también tuvieron que superar un esguince de tobillo. El jugador cubano lo sufrió precisamente en el primer partido tras el parón ante el Valencia Basket en el Roig Arena. Aunque desde entonces está siendo uno de los jugadores más destacados en los últimos encuentros, especialmente en el apartado defensivo.
De hecho, si Toni Nakic no está disponible para el duelo ante el Bilbao Basket de este sábado, sería Sant-Roos una de las principales opciones para paliar esta baja al contar tan solo con Kelan Martin para desempeñar ese rol. Ante la baja de Sander Raieste, volverá estar en la convocatoria Rubén López de la Torre como ya ocurrió en Manresa.
«Lo que todos queremos en el club es mantener nuestra identidad, y eso no va de ganar partidos, puedes tener una identidad clara yendo último en la tabla. El compromiso que tienen nuestros jugadores, como Dylan Ennis o Howard Sant-Roos, que juegan los partidos aun teniendo problemas porque quieren ayudar al equipo, es lo que verdaderamente nos representa», afirmó Alejandro Gómez ayer.
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