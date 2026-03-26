FÚTBOL
Repesca del Mundial: Lewandowski, Arda Guler y la Italia de Gattuso, a un solo paso del Mundial
Los polacos tuvieron que remontar ante Albania, la azzurra doblegó a una débil Irlanda del Norte y los turcos se deshicieron de Rumanía
Sandro Tonali es el único jugador de la selección italiana con hechuras de jugador de élite. El resto son un grupo de jornaleros, con más o menos nombre, que se exprimen en el campo al servicio del seleccionador Gennaro Gattuso para devolver a la azzurra a un Mundial. Esta noche los transalpinos se deshicieron en Bérgamo de una Irlanda del Norte pusilánime que no puso en aprietos a Donnarumma en ningún momento. El gol de Tonali, en el minuto 56, y el de Moise Kean en el 80, a pase del primero, sellaron su pase para jugarse la plaza en el Mundial con la Bosnia de Dzeko, que se deshizo en Cardiff de Gales en la tanda de penaltis por (2-4) tras el empate a uno en el tiempo reglamentario.
Arda y Lewandowski
Turquía se deshizo de Rumanía con un tanto del centrocampista Kadıoglu con un pase magnífico del madridista Arda Guler, a los 52 minutos. Los otomanos se jugarán el Mundial con Kosovo, que goleó a Eslovaquía en su casa (3-4). Quizás la sorpresa más grande en esta ronda de la repesca en la que solo hubo dos ganadores visitantes, los kosovos y los suecos.
La Polonia de Lewandowski sufrió para doblegar a una Albania que se adelantó con un gol de Hoxha. Un tanto del ariete azulgrana y otro de Zielinski permitieron a los polacos lograr un triunfo que les permitirá jugarse un billete para la Copa del mundo con Suecia, que pasó por encima de Ucrania (1-3) con un hat-trick de Gyokeres en el estadio Ciutat de Valencia. La última clasificación para el Mundial se la jugarán los daneses, que goléo a Macedonia del Norte (4-0), y Chequia, que ganó en los paenaltis a Eire.
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