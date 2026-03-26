El Hozono Global Jairis busca reencontrarse con su gran amor en la Copa

Dicen que los grandes amores nunca se olvidan, que permanecen en algún rincón esperando el momento de volver a ser vividos. El Hozono Global Jairis regresa mañana a la Copa de la Reina (18.45 horas, Teledeporte) con esa sensación: la de quien ya tocó el cielo y ahora, entre dudas y cicatrices recientes, busca el camino de vuelta a aquello que una vez fue perfecto. Hay historias que no se repiten. Y hay otras que, cuando vuelven a cruzarse, exigen valentía para ser vividas de nuevo.

El Jairis conquistó la Copa de 2025 como quien se enamora sin esperarlo: con vértigo, con verdad y sin calcular las consecuencias. Eliminó a gigantes, se abrió paso entre pronósticos adversos fue contra todo y todos y terminó abrazado un título que nadie en Alcantarilla olvidará jamás. Fue un flechazo correspondido, una de esas relaciones que escriben capítulos.

Un año después, la vida -y el baloncesto- han puesto distancia. El equipo de Bernat Canut regresa a la Copa en Tarragona sin aquella inercia arrebatadora. La clasificación liguera le sitúa un paso por detrás de los grandes, los finales apretados han dejado más heridas que alegrías y la sensación es la de un grupo que aún no termina de encontrarse en el espejo. Ya no es la sorpresa. Ahora es el campeón. Y eso, como en el amor, cambia todas las reglas.

Un momento del partido entre el Hozono Global Jairis y el Estepona. / Israel Sánchez

Ocho caminos, un mismo destino

La Copa no concede segundas oportunidades. Tres partidos, tres noches, tres decisiones. El cuadro no es un jardín amable. En el horizonte aparecen nombres que imponen: Casademont Zaragoza llega como líder firme de la liga, sólido, casi incontestable en su regularidad; Spar Girona presume de talento y uno de los mayores diferenciales del campeonato; Valencia Basket mantiene ese poso de equipo construido para ganar títulos; y Perfumerías Avenida, aunque más terrenal este curso, sigue siendo ese viejo amor que nunca deja de ser peligroso.

Más allá, esperan equipos que no cargan con obligación, pero sí con el hambre: Durán Maquinaria Ensino, Innova-tsn Leganés y IDK Euskotren, todos ellos con argumentos suficientes para convertir cualquier partido en una trampa.

Y en medio de todos, el Jairis. Ni favorito ni invitado, ni amigo ni amante. Algo más complejo: un recuerdo vivo, una memoria encendida.

Parche de campeonas que lucirá el Hozono Global Jairis en esta edición de la Copa como vigente campeón. / Hozono Global Jairis

El espejo de 2025

Compararse con lo que uno fue puede ser una condena. O una guía. El Jairis campeón de 2025 jugaba con la ligereza de quien no tiene nada que perder. Defendía con fiereza, corría con decisión y encontraba en cada partido una heroína distinta. Era un equipo que crecía a cada paso, como esas historias que se escriben solas porque todo van encajando paso a paso, beso a beso.

El Jairis de 2026, en cambio, vive en un terreno más incierto. Ha recuperado piezas importantes, ha reconstruido sobre la marcha y conserva la memoria de lo vivido. Pero ha perdido continuidad, ha sufrido golpes y ha aprendido que no siempre basta con querer.

Aquel Jairis campeón de 2025 fue un equipo que entró en la Copa sin obligación de mandar y con la libertad del que todavía no debía explicaciones a nadie. Su recorrido fue feroz: tumbó a tres gigantes seguidos y convirtió el torneo en una historia de inspiración, defensa y personalidad.

El Hozono Global Jairis levantando la Copa de la Reina en 2025. / FEB

Por su parte, el Jairis de 2026 carga con más nombre y menos impulso. Tiene de nuevo a Bertsch, ha añadido experiencia interior con Laura Gil y mantiene memoria competitiva, pero ya no cuenta con la misma continuidad exterior y casi ha perdido una pieza diferencial como Lou López Sénéchal para este tramo.

Además, su clasificación actual es peor que la de los grandes candidatos y su dinámica reciente mezcla victorias de prestigio con tropiezos incómodos. Lo resume bien el contraste de marzo: ganó en Salamanca, pero llega a la Copa después de caer en Leganés

Sin embargo, hay algo que permanece. El espíritu romántico de una competición que se hace de querer. Porque quien ha amado así, quien ha sentido ese vértigo en las manos, no olvida cómo se hace.

Lo que dicen los números… y lo que no

Las cuentas frías no invitan al optimismo desbordado. Los modelos estadísticos sitúan al Jairis por detrás de Zaragoza, Girona y Valencia en la carrera por el título. Las probabilidades le colocan en un segundo escalón, lejos del favoritismo. De hecho, en una proyección hecha con inteligencia artificial, Girona parte con un 41% de levantar el título, Zaragoza 26%, Valencia 25%, Jairis 6%, Leganés 0,5%, Ensino 0,4%, Avenida 0,3% e IDK 0,1%.

Esta estimación matemática está basada en rendimiento liguero acumulado; y precisamente por eso castiga mucho a equipos como Jairis o Avenida, cuya experiencia en torneos cortos pesa más de lo que reflejan los números fríos. La lectura útil no es el decimal exacto, sino la idea general y las decanas no parten entre las tres principales favoritas, pero tampoco están fuera del mapa. Pero la Copa no entiende de certezas matemáticas.

Laura Gil, en un momento del partido entre el Hozono Global Jairis y el Leganés / Juan Carlos Caval

Es un territorio donde los números pesan menos que los momentos, donde la experiencia en noches límite puede inclinar la balanza y donde un equipo que ya supo amar —y ganar— puede reencontrarse consigo mismo en el instante justo, en el momento preciso, si deja las tinieblas mentales y se centra en la luz que le ofrece el parqué.

Lo que dice la historia de la Copa

Revalidar la Copa no es una costumbre, es una rareza. La historia reciente demuestra que enlazar títulos está reservado a proyectos muy dominantes. Perfumerías Avenida ganó cuatro seguidas entre 2017 y 2020, y durante años fue el gran patrón copero. Además, la propia FEB subraya que, en 2022, al repasar el historial del torneo, seguían marcando el paso los clubes acostumbrados a mandar en la élite.

Para el Jairis hay un matiz clave: defender la corona desde una posición no hegemónica en la liga es todavía más difícil. En 2025 ya hizo historia al conquistar su primer título en su debut copero y eliminando en cadena a Valencia, Girona y Avenida. La pregunta ahora no es si sabe hacerlo, porque ya lo hizo, sino si puede repetir una secuencia tan improbable dos años seguidos.

Aina Ayuso, del Hozono Global Jairis, durante un partido. / Israel Sánchez

Volver a creer

El primer paso será Innova-tsn Leganés, un rival incómodo, reciente verdugo y recordatorio de que nada será sencillo. Después, si el camino se abre, aparecerán desafíos mayores, nombres más pesados, noches más largas, momentos complicados de gestionar, pero será entonces el Jairis el que decida qué hacer, no lo que dicen los números, las estadísticas o los sesudos análisis, será el momento de jugar y equivocarse o acertar.

Porque todo empieza igual que comenzó hace un año: con una oportunidad, con una mirada, con un parece que me gusta. El Jairis no necesita ser el mejor equipo del torneo durante meses, ni dejar que todo pase y vuelva a su sitio, eso no va a pasar. Solo necesita serlo durante tres días. Volver a defender como entonces, a confiar como entonces, a jugar con esa mezcla de locura, inconsciencia y determinación que solo aparece cuando uno cree de verdad, a no pedir perdón por ser feliz.

Aun sin poder contar con Lou López, con Massey tocada y con Ekh en baja forma, las de Alcantarilla tiene opciones de discutirle la final a cualquiera, pero para revalidar el título necesita recuperar, durante 72 horas, aquella versión salvaje y precisa de Zaragoza 2025: defensa con dientes, control emocional en los finales, Bertsch capaz de torcer partidos grandes y Ayuso preparada para hacer magia. No es el equipo más probable. Tampoco sería un campeón accidental. Y en la Copa, a veces, eso basta para volver a encender la mecha.

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Porque hay historias que se apagan. Y otras que, cuando menos lo esperas, encuentran la forma de volver a empezar.