Higinio Pérez se empeña en quitar la llave del Real Murcia a Felipe Moreno

A Higinio Pérez, abogado del Real Murcia, le duran cada vez menos sus intentos de Plan de Reestructuración para el club grana. El tercero, presentado el pasado 11 de marzo en el Juzgado de lo Mercantil, era tan disparatado que no ha pasado ni la primera criba. Fue ayer, solo dos semanas después de conocerse, cuando María Dolores de las Heras, titular de dicho tribunal, confirmaba la nueva derrota judicial de una entidad murcianista que vuelve a caminar sobre arenas movedizas.

Porque lo grave no es el fracaso de ese tercer intento, lo que deja al Real Murcia al borde del jaque mate es la admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario del Málaga. Y es que, por segunda vez en apenas unos meses, la gestión del club centenario queda en manos de los tribunales, que de dictar auto declarando el concurso, apartarían del mando a Felipe Moreno, sustituyéndolo por un administrador que tendría que tomar todas las decisiones, priorizando el pago de las deudas a la inversión en cualquier nuevo proyecto deportivo.

Tenía el Real Murcia cinco días para salvar esta nueva bola de partido, pero ayer mismo, en un comunicado en su página web, hizo pública la documentación presentada en el juzgado para convencer a la jueza de que tire para atrás la petición del Málaga, como ya hizo el pasado mes de enero. En aquel momento, el Mercantil salvó al Real Murcia al considerar que los granas habían presentado antes su segundo intento de Plan de Reestructuración, por lo que priorizó la petición grana a la malaguísta. Pero ahora, con el club murcianista otra vez con el agua al cuello, las opciones de encontrar una fórmula salvadora se agotan, y más si Felipe Moreno insiste en mantener al frente de los servicios jurídicos a Higinio Pérez.

Porque el mismo presidente que ya lleva siete entrenadores en menos de tres temporadas porque los resultados no llegan, tiene cada día más fe ciega en un abogado al que ya le han tirado por tierra tres Planes de Reestructuración y que ha fracasado en otros dos intentos al no ser capaz de cumplir con los plazos destinados a las negociaciones.

Porque hace solo dos semanas, concretamente el 11 de marzo, el Mercantil sorprendía a todos no homologando el segundo intento y volviendo a dejar al borde del abismo la supervivencia del Real Murcia. Sin embargo, apenas unas horas después, Felipe Moreno comparecía junto a Higinio Pérez, dando su total apoyo al letrado y llegando a culpar hasta a la jueza encargada del caso de que el Plan se hubiera ido a pique. Culpas que anteriormente, como sucedió cuando la Audiencia Provincial destrozó el primer planteamiento de los granas, también había extendido a los acreedores disconformes.

Las culpas a otros

Culpas para la jueza, culpas para los acreedores que impugnaron, culpas para el Málaga por pedir el concurso necesario... pero máximo apoyo para Higinio Pérez, a quien ni cuestionó, dejando en sus manos un tercer intento por muy disparatado que pareciese ya incluso antes de conocer todos los detalles.

En esa rueda de prensa celebrada después del partido aplazado frente al Marbella, Higinio Pérez ya había ideado otro plan genial, incluso a la hora de la comparecencia ya lo había presentado en el juzgado. Sabedor de que, después de dos intentos, el Real Murcia estaba bloqueado para iniciar una vez más los trámites, explicaba que «los acreedores que apoyan a Felipe Moreno han presentado un escrito para iniciar un Plan», manteniendo en secreto quiénes era esos acreedores.

La sorpresa saltó horas después, cuando esta redacción publicaba en exclusiva que los acreedores que habían presentado ese tercer Plan eran Felipe Moreno, a través de House La Fuente, e Higinio Pérez, como administrador de la empresa Promoción de Sistemas Integrales y Logísticos Urbanos.

Solo había que hacer algunas indagaciones para saber que este intento tendría poco recorrido, lo que nadie imaginaba es que el Juzgado de lo Mercantil lo tirara por tierra en apenas dos semanas. De hecho, ni ha llegado a admitirlo, lo que vuelve a trastocar la idea de un Real Murcia que al final solo intentaba ganar tiempo para no tener que enfrentarse de nuevo a la bala del concurso necesario.

Sin legitimación

«El auto concluye que las solicitantes carecen de legitimación para instar ese mecanismo ante el juzgado», explicaba la nota emitida este miércoles por el juzgado, añadiendo que solicitar un Plan pertenece «única y exclusivamente al deudor» y, tratándose de una persona jurídica, al órgano de administración de la sociedad.

Pues ni dos semanas se ha mantenido en pie esta vez la estrategia de un Higinio Pérez que cada vez que acude a un juzgado es para firmar un ridículo mayor que el anterior. Y, lo más curioso, es que cuanto mayor es el ridículo, más lo respalda un Felipe Moreno al que parece no importarle los riesgos que asume, riesgos que podrían llevarle a ser apartado de la gestión del Real Murcia si el Mercantil declara el concurso necesario en el que insiste el Málaga.

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Comienza la defensa

Por ahora, inadmitido el inicio de los trámites para comenzar un nuevo Plan y aceptada la petición del Málaga, el Real Murcia presentó ayer mismo el escrito de oposición. Además, los granas incluyen el documento inicial para un nuevo proceso de reestructuración, ofreciendo tres alternativas a los acreedores.