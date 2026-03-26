El Congreso de Salud Mental en el Deporte congrega a 350 participantes

El II Congreso de Salud Mental y Bienestar Psicológico en el Deporte, organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia junto con la Universidad de Murcia, se ha celebrado en el Teatro Circo de Murcia con trescientos cincuenta asistentes. Esta jornada, que es una apuesta de la FFRM por mejorar la salud mental de entrenadores, árbitros y futbolistas de todas las edades, pone el foco en la importancia del bienestar mental dentro del deporte, y ha contado con el patrocinio de Ambulancias Torreñas y Reto Rural.

Aurelio Olmedilla, director del Servicio de Atención Psicológica de la FFRM, hizo la apertura del congreso y le acompañaron el presidente del comité de árbitros de la FFRM, Javier Lozano, el director general de Deportes, Fran Sánchez, la vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios de la UMU, Paloma Sobrado, y la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Martín.

Una de las mesas redondas del congreso / FFRM

El congreso se dividió en dos bloques de trabajo, uno en horario de mañana y otro por la tarde. A lo largo de la jornada se abordaron algunos de los temas más relevantes de la psicología deportiva, con la participación de reconocidos profesionales del ámbito académico y del deporte, que ayudaron a tomar conciencia de la importancia de la salud mental en el rendimiento y el bienestar de los deportistas.

El congreso arrancó con la ponencia 'Bienestar psicológico y rendimiento deportivo', a cargo de Álex García Mas, profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares y psicólogo del RCD Mallorca, quien también trabaja con deportistas de disciplinas como vela, golf y MotoGP. Junto a él participó Rosana Llames, profesora de la Universidad de Sevilla especialista en psicóloga clínica y del deporte, con experiencia en clubes como el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, además de colaborar con la selección española de fútbol.

Como novedad en esta edición, el congreso también trató otros aspectos relacionados con la psicología desde diferentes perspectivas dentro del deporte. Víctor Paredes Hernández, preparador físico que ha trabajado en clubes como el Rayo Vallecano y el Real Madrid, analizó la psicología del deportista en una mesa redonda en la que también particiaron José Luis Acciari, exjugador profesional de fútbol, Manuel Arenas, nutricionista de la selección española de fútbol sala, y Raquel Urbano, fisioterapeuta de la selección española femenina absoluta.

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Además, el congreso contó con la presencia del colegiado bullense Rafael Sánchez López, de segunda División, que también participó como invitado en esta segunda edición, además del jugador internacional del Jimbee Cartagena Miguel Ángel Cano Mellado. Sin lugar a dudas, una iniciativa que reafirma el compromiso de la FFRM con el cuidado y la promoción de la salud mental en el deporte.