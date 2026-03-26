Carolina Marín anuncia su retirada: "Mi camino en el bádminton profesional ha terminado"

Hasta aquí ha llegado. Lo ha intentado todo Carolina Marín para brindarse a sí misma y a la afición española una despedida a la altura de su leyenda. Pero su cuerpo, por desgracia, hace ya casi dos años que corresponde a las exigencias de su ambición. Sin poder hacerlo desde una pista, como le habría gustado, Carolina Marín, un mito del deporte español, dice definitivamente adiós.

Marín ha anunciado su retirada del bádminton mediante un vídeo publicado en sus redes sociales. La campeona olímpica en Río 2016 ha realizado el anuncio en su Huelva natal, donde va a celebrarse en el Europeo en el que la leyenda del deporte español aspiraba a retirarse, algo que no podrá hacer por sus lesiones.

"No quiero poner en riesgo mi cuerpo"

"Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y por tanto no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", ha argumentado la ya exjugadora de bádminton, ausente de la competición desde que se rompió la rodilla en las semifinales del torneo individual de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando estaba a escasos puntos de colarse en la final por la medalla de oro.

Carolina Marín, en los Juegos de París. / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

"Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo", ha trasladado con serenidad la deportista onubense de 32 años, con mensajes de agradecimiento a su familia, sus patrocinadores y la afición española.

"Quería que mi camino acabase en Huelva y así será. No con la raqueta en la mano, pero sí en la ciudad que me vio nacer. Estaré ahí para devolveros toda la energía que me habéis transmitido", ha añadido Marín, confirmando su presencia en el torneo que se disputará en el pabellón que lleva su nombre entre el 6 y el 12 de abril, en el que recibirá un homenaje a la altura de su legado.

Una pionera del bádminton

Porque Carolina goza del extraordinario mérito de los pioneros, de triunfar en un terreno desconocido. Antes de ella, el bádminton profesional no era nada en España, una disciplina que ni siquiera alcanzaba lo minoritario, dominada por completo por deportistas asiáticos.

Lucía Feijoo Viera, PI STUDIO

Su talento y su sacrificio la convirtieron en un mito en España y en una 'rockstar' en países como Indonesia, en los que su fama era equivalente a la que pueda tener un futbolista o un tenista de élite en Europa. Desde su inesperada irrupción en la élite en 2014, Carolina fue amasando un palmarés legendario, que incluye un oro olímpico, tres campeonatos del mundo y siete de Europa.

Si la cosecha no ha sido todavía mayor ha sido por las lesiones que la han machacado en el último tramo de su carrera, con tres roturas de los ligamentos cruzados de sus rodillas. La primera llegó en 2019, mientras se preparaba para Tokio 2020. La pandemia aplazó un año esos Juegos Olímpicos y le concedió más tiempo de recuperación. Sin embargo, su rodilla volvió a crujir en mayo de 2021, frustrando su objetivo de revalidar el oro de Río 2016.

El trauma de París 2024

Ya veterana, y tras sumar un nuevo Mundial y otros dos Europeos a su palmarés, lo apostó todo a París 2024. Ya galardonada con el Premio Princesa de Asturias 2024, Llegaba con dudas, pero con la determinación de conseguir un segundo oro olímpico. Su evolución en el torneo fue alimentando las expectativas. Hasta que su rodilla volvió a quebrar, en la que fue sin duda la imagen española de esos Juegos Olímpicos, mucho más potente y recordada que cualquiera de las medallas conseguidas por la delegación nacional.

PI STUDIO

La recuperación, tanto física como mental, de esa lesión no fue la deseada. Hace poco más de un mes, de hecho, Carolina anunció que volvía a pasar por el quirófano, un preludio de la retirada que ha anunciado este jueves.

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"Me creía una superheroína que podía con todo. Ahora solo pienso en mi salud", anticipaba hace unos meses en una entrevista con EL PERIÓDICO, en la que ya dejaba entrever que no iba a ser sencillo el objetivo que se había marcado tras su desgracia en París 2024: regresar en los Europeos de Huelva y retirarse delante de su gente.