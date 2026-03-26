Las dos caras del mercado de invierno del FC Cartagena

Transita el Fútbol Club Cartagena por un complejo momento de la temporada. Tras los retoques invernales en la plantilla buscando un mejor rendimiento, el equipo ha dejado atrás el fantasma de un posible descenso y se ha instalado en mitad de la tabla con posibilidades de alcanzar el play off de ascenso. Sin embargo, esa mejora en el rendimiento ha sido insuficiente para dar el paso definitivo a la zona alta, objetivo del club este curso. Esta indefinición del equipo tiene que ver con las dos caras del mercado invernal.

Por un lado, la nueva dirección deportiva, que cogió las riendas del club a mitad de temporada, tuvo varios aciertos muy importantes en la ventana de traspasos de enero. Con una economía ‘de guerra’, Alejandro Arribas y su equipo, liderado en la parcela deportiva por Javier Hernández, han encontrado soluciones de bajo coste y gran impacto en el juego. Ejemplo de ello son Yanis Rahmani, quien debutó con dos goles, y Jean Jules, que se ha hecho con el mando del equipo desde la medular.

Ambos venían de estar alejados de la competición. Siete meses en el caso del extremo y casi un año en el caso del centrocampista. Prácticamente nadie esperaba un rendimiento casi inmediato y un nivel tan elevado. Sí lo esperaba Javier Hernández, que avisó fuera de micrófono: «Son jugadores de categoría superior».

Sin embargo, en el fútbol es muy difícil -o prácticamente imposible- acertar siempre. Y en ese mismo cupo de «jugadores de categoría superior» también entraba, por ejemplo, la figura de Benito Ramírez. Su pasado en Primera y Segunda División hacía esperar una gran aportación al equipo, pero en este caso la inactividad sí ha pasado factura al extremo canario como no lo ha hecho a Rahmani o Jules.

Ya en su última temporada, en la máxima categoría, Benito sufrió tres periodos de baja diferentes. Uno de ellos de dos meses de duración. Al terminar la campaña en Las Palmas, Ramírez probó suerte durante un mes en Turquía, pero los cuatro meses sin equipo hasta que fichó por el Cartagena son una pesada losa de la que no se recupera el futbolista de banda.

Ya se lesionó el extremo a mediados de febrero contra el Marbella después de marcar su primer gol con la camiseta albinegra. A la media hora de partido, Ramírez se echó al suelo acusando una rotura en la cara interna del muslo izquierdo, cerca del aductor. Tal y como anunció ayer el FC Cartagena a través de un parte médico, el canario se ha vuelto a lesionar en la misma zona, pero ahora en su pierna derecha.

«El FC Cartagena SAD informa que Benito Ramírez del Toro sufre una rotura en la musculatura aductora de la pierna derecha, causada durante el último encuentro liguero disputado en Alcalá de Henares», dicta el comunicado. Aunque no hubo señales de lesión durante los 45 minutos que estuvo sobre el campo, fue sustituido al descanso por molestias tal y como admitió en la rueda de prensa posterior al encuentro el entrenador Íñigo Vélez.

Ebro también fuera

Las malas noticias no acaban ahí para el FC Cartagena, que además de perder a Imanol Baz, Marc Jurado y De Blasis por sanción, tampoco podrá contar con Eneko Ebro. El central cedido por el Athletic Club también ha caído lesionado a principios de semana. «El central Eneko Ebro sufre una rotura en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda, causada en el primer entrenamiento semanal», reza el mismo comunicado.

Ebro y Ramírez son dos actores que, por el momento, representan la cara amarga del mercado invernal del Cartagena. Con dos impactos positivos, dos negativos y uno aún por dilucidar, el de Aridane Hernández, el cuadro portuario se encuentra en una indecisión de rendimiento que le mantiene en la mitad de la tabla.

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Más contratiempos

Para el choque frente al Atlético Sanluqueño en el Cartagonova de este sábado (18.30 horas), Vélez suma otros dos contratiempos a los tres seguros por sanción. Aún no sabe el entrenador vitoriano si podrá convocar a los dos laterales lesionados hace tres semanas, Nil Jiménez y Dani Perejón. En el club son optimistas de cara a una posible vuelta con el resto del equipo a final de semana, pero sus sensaciones marcarán la disponibilidad.