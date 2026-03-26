Fútbol
Alta tensión en el Marruecos-Ecuador del Metropolitano: alrededor de mil efectivos velarán por la seguridad
La Delegación del Gobierno desplegará un millar de efectivos para asegurar el encuentro amistoso que se disputa el viernes a las 21:15 horas
Javier Niño González
La Delegación del Gobierno en Madrid activará un dispositivo de cerca de mil efectivos para garantizar la seguridad del partido internacional amistoso que disputarán este viernes las selecciones absolutas masculinas de Ecuador y Marruecos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a partir de las 21.15 horas.
Según ha informado la Delegación en un comunicado, el operativo estará integrado por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, así como vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club. Además, se recuerda a los asistentes que no estará permitido acceder al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, material pirotécnico, botellas de vidrio o alcohol.
Asimismo, los agentes impedirán la entrada a las personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas. Para facilitar los controles de acceso y agilizar el trabajo del dispositivo de seguridad, las autoridades recomiendan acudir al estadio con suficiente antelación.
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Dos detenidos por la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años a la que asaltaron para robarle en Puente Tocinos
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- El Cristo de los Toreros es llevado hoy de su convento en el Malecón a San Nicolás para salir en la procesión del Viernes de Dolores
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Un mal negocio para el Real Murcia: Álex Rubio no se apellidaba Rubinho
- La UMU aumentará las plazas en el Grado en Física y las bajará en Psicología: así queda la oferta académica del próximo curso