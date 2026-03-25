El UCAM Murcia se vuelve a hacer fuerte en el Palacio

Los números que está consiguiendo el UCAM Murcia CB esta temporada van camino de perdurar en el tiempo. El conjunto universitario lleva todo el año instalado en la cúspide de la clasificación de la Liga Endesa, actualmente ocupa la tercera posición, lo que demuestra que su trayectoria en lo que va de curso no es flor de un día.

Nunca antes había llegado a falta de once jornadas para el final en esta situación. Con un balance de 16 triunfos y 7 derrotas que le permite mantener un rumbo firme a la que sería su tercera participación en el play off por el título de la ACB. Buena parte de este éxito reside en que la plantilla de Sito Alonso es uno de los mejores visitantes de la competición. De hecho, el pasado fin de semana logró su séptimo triunfo a domicilio en lo que va de campaña al imponerse al BAXI Manresa en el Nou Congost. Por lo que se encuentra a tan solo dos victorias de igualar su mejor marca como visitante (9) conseguida el pasado año.

Su fortaleza como foráneo fue uno de los aspectos más destacables del pasado curso, donde no pudo mantener ese nivel en el Palacio de los Deportes de Murcia. Algo que sí que parece que ha recuperado. Porque el conjunto universitario puede encadenar este sábado, en su duelo ante el Surne Bilbao Basket, tres meses sin perder en casa (19.00 horas, DAZN).

De hecho, con nueve victorias y dos derrotas como local, ya cuenta con un triunfo más que los conseguidos (8) en la pasada temporada. Tan solo el Río Breogán y el Real Madrid, el pasado 30 de diciembre, han conseguido asaltar un Palacio de los Deportes fortificado, que vuelve a recordar al de la liga regular 2023-2024, la mejor hasta la fecha en los cuarenta años de historia del club murciano.

Tan solo el Real Madrid y el Valencia Basket, con diez y once victorias respectivamente, cuentan con mejores números en casa que un UCAM Murcia que lidera un grupo de equipos que ya rondan la decena de triunfos. Equipos como el Baskonia (9-1), el Joventut (9-2), el Unicaja Málaga (9-4) o el propio Surne Bilbao (9-3) se encuentran en esta situación a falta de once jornadas para el final de la Liga Endesa.

Además del conjunto bilbaíno, por el Palacio deberán pasar en lo que resta de temporada el Covirán Granada, La Laguna Tenerife, el Bàsquet Girona, el Unicaja Málaga y el Hiopos Lleida, rivales ante los que el UCAM Murcia CB podría igualar su mejor balance como local (15 victorias y 2 derrotas), conseguido en la temporada 2023-2024. Aunque eso sí, sin margen de error.

David DeJulius tras la victoria ante el Dreamland Gran Canaria. / Juan Carlos Caval

Doble ración en las Fiestas de Primavera

Después del duelo ante el Bilbao, y de los desplazamientos a Badalona y Grecia, el calendario traerá una de las semanas más importantes en la ciudad de Murcia, donde el UCAM Murcia jugará en dos ocasiones en el Palacio de los Deportes. La primera será el próximo 8 de abril, un día después del Bando de la Huerta, para medirse al PAOK en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup (20.30 horas, Popular TV).

Un partido que puede ser histórico para el UCAM Murcia, ya que el club podría alcanzar por primera vez una final europea, coincidiendo con el 40 aniversario de su fundación. El equipo ya rozó este hito en 2018 y 2024, cuando disputó la Final Four de la Basketball Champions League, logrando en ambas ocasiones la medalla de bronce.

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Mientras que el siguiente encuentro se disputará el domingo 12 de abril a las 12.30 horas (DAZN) frente al Covirán Granada. Un partido cuyo horario fue modificado por la ACB para no coincidir con el desfile del Entierro de la Sardina, uno de los eventos más importantes del calendario festivo de la Región de Murcia.