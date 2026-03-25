El Real Murcia propone ahora un cuarto Plan con varias alternativas de pago a los acreedores

Triturado el tercer intento de Plan de Higinio Pérez, el consejo de administración ya ha aprobado las ideas iniciales para pedir un nuevo Plan, que, según ha informado esta tarde el propio club ya está presentado en el juzgado. La novedad en esta ocasion es que el Real Murcia ofrece tres alternativas a los acreedores ordinarios, abriéndose a la negociación, una opción descartada en todos los intentos anteriores. En el caso, de que los acreedores no se pronuncien, se estima que se acoge a la primera opción idéntica a la Liga de Fútbol Profesional.

Primera alternativa

El Real Murcia ofrece a sus acreedores un acuerdo idéntico al alcanzado con LaLiga. Según el documento emitido por los granas, «en caso de permanencia en Primera RFEF, el club contará con un periodo de carencia de dos años. A partir del tercer año, el club deberá realizar pagos parciales por importe de 1,5 % del importe del crédito del tercero al sexto año, un importe del 3% del séptimo y el octavo año y un importe del 7,45 % del crédito entre el noveno y vigésimo año, inclusive, hasta alcanzar el importe total del crédito del acreedor». En caso de ascenso a Segunda, «el importe a ser pagado se incrementará hasta un importe del 20% del crédito». Mientras que si se da un ascenso a Primera, «el importe a ser pagado por el club se incrementará hasta un importe del 30%, regularizándose el importe total del crédito, de acuerdo con los pagos previamente realizados».

Segunda alternativa

«Quita del 49% a pagar en diez años, con tres años de carencia, y pago anual proporcional al plazo a partir del vencimiento de la carencia, todo ello a contar desde el auto de homologación. Sin devengo de intereses. En caso de ascenso a segunda división, transcurridos los tres años de carencia en todo caso, se abonaría, del 15% del crédito a pagar (tras la quita del 49%), el resto del total débito en caso de estar en primera división. En cualquier caso, durante el periodo pactado de producirse el ascenso a primera división durante dicho ejercicio, se abonaría el 100% del crédito descontando los pagos realizados».

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Tercera alternativa

«Conversión de sus créditos en un 20% en capital y el resto del 80% en prima de emisión. Con ello se permite a los acreedores de la anulación de capital del ejercicio 2018, volver a ostentar la condición de accionistas del Real Murcia, así como para cualquier acreedor histórico que decida apoyar a la entidad centenaria».