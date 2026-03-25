Mariano García baja de la moto y abraza a todo Fuente Álamo

La plaza del Ayuntamiento de Fuente Álamo se ha abarrotado en la tarde de este miércoles de vecinos y vecinas que quisieron celebrar una vez más un nuevo éxito de Mariano García. Desde que en 2019 consiguiera un cuarto puesto en Glasgow en el Europeo de Pista Cubierta, ‘La Moto’ ha ido escalando posiciones hacia a un podio en el que vuelve a repetir desde lo más alto. Y allí se volvieron a reunir ayer, en el municipio murciano, a celebrar una nueva medalla de oro conseguida en el Mundial de Pista Cubierta de Torun (Polonia).

Iván Urquízar

«Muchas gracias por este recibimiento en Fuente Álamo, aunque yo sea muy cuevero (Cuevas de Reyllo). Estoy muy orgulloso de haber podido repetir la hazaña de 2022, pero ahora mismo en otra prueba, y parece que continúa este cariño que siempre dais, parece que me apreciáis bastante», expresó Mariano García desde lo más alto del Ayuntamiento, acompañado por la alcaldesa Juana María Martínez y el resto de autoridades, y añadió que «esto no es solamente mío, también es de vosotros, aunque no esté dando vueltas por aquí por la pista de Fuente Álamo como tanto me gustaría».

Decenas de vecinos celebraron el triunfo una vez más junto a Mariano García, que volvió a mostrar su espontaneidad y cercanía con sus vecinos, a los que saludó, no paró de recibir felicitaciones y con los que tampoco dudó en fotografiarse. Incluso junto a los más pequeños, quienes algunos de ellos portaban varios pósters con los éxitos del atleta. Y es que Mariano García dominó la prueba de 1.500 metros de principio a fin, logrando así su tercer oro internacional, tras proclamarse campeón del mundo en pista cubierta en 800 metros en 2022 y campeón de Europa al aire libre en esa misma distancia.

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Mariano García posa con la medalla de oro en lo alto del balcón del Ayuntamiento de Fuente Álamo. / Iván Urquízar

Unas horas antes, en la mañana del miércoles, fue recibido en San Esteban por Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, donde ya puso el foco en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. «Esperamos que a la tercera sea la vencida. En las próximas carreras deberé utilizar otra táctica porque quiero volverlos locos», bromeó con su naturalidad que caracteriza al campeón tanto fuera como dentro de la pista.