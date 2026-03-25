Un mal negocio para el Real Murcia: Álex Rubio no se apellidaba Rubinho

Lleva el Real Murcia varios años tirando de chequera para fichar gol. El pasado verano incluso elevó la apuesta, llegando a pagar un traspaso de 500.000 euros para hacerse con los servicios de Flakus. Y ni con esas. De hecho, este mes de enero ha tenido que volver a sacar el talonario para firmar a Juanto Ortuño, quien de momento no ha mejorado la estadística. Pero no muchos mejor fueron las cosas años atrás. Solo hay que recordar el paso fugaz de Rodri Ríos, otro fichaje por el que Felipe Moreno rompía el mercado y que seis meses después ya había tomado la puerta de salida. Por no hablar de Raúl Alcaina, el delantero firmado por Goiria que se tiró más tiempo en la enfermería que en el césped.

Y mientras que el Real Murcia sigue haciendo inversiones ruinosas para contar con un delantero goleador o acudiendo al mercado brasileño en busca de un mirlo blanco, un descarte de los granas se ha empeñado en asaltar la banca a base de goles.

Porque si Álex Rubio se hubiera apellidado Rubinho, a lo mejor en verano de 2024 hubiera podido continuar ligado al Real Murcia, pero como había nacido en Madrid en vez de en Brasil, el futbolista firmado un año antes procedente del Muleño y desahuciado por Pablo Alfaro durante muchos meses, tuvo que buscarse la vida.

En Antequera hace 'boom'

Y vaya si se la buscó. Se marchó al Antequera y allí se dedicó a romper el techo de cristal en Primera RFEF -marcó 9 goles, dos de ellos en el play off-, llamando la atención de un Villarreal B que el pasado verano pagaba 300.000 euros para hacerse con sus servicios y le daba la oportunidad de seguir creciendo. Pero no contento con eso, este mercado de invierno daba un paso más en su carrera, llegando a Segunda División de la mano del Albacete. Y, este pasado fin de semana, el delantero madrileño ya celebró sus dos primeras dianas en el fútbol profesional.

Desde enero, en Albacete

Después de seis jornadas buscándolo, el atacante de 23 años se quitaba ante el Racing de Santander un peso de encima. En la goleada de los albaceteños en El Sardinero (0-4), anotaba los últimos dos goles, empezando a hacer valer su fichaje por la entidad manchega.

Doble traspaso

Y es que Álex Rubio no solo ha confirmado el mal ojo de los responsables murcianistas, sino que también ha arrastrado al Real Murcia a un mal negocio. Porque en Nueva Condomina no han podido disfrutar de los goles del futbolista que empezó a explotar en el Muleño, y en Nueva Condomina también han dejado escapar la oportunidad de ingresar una buena cantidad de dinero por un futbolista que cuando firmó por los granas apenas tenía 21 años y ya apuntaba alto. De hecho, Rubio va de traspaso en traspaso.

Porque el pasado verano el Villarreal B pagaba 300.000 euros por su fichaje, de los que 150.000 fueron para el Antequera, club que le dio la oportunidad que no le dio el Real Murcia, y los otros 150.000 viajaron a la capital del Segura, porque los granas se habían reservado el 50% de los derechos del jugador.

Al Albacete por un millón de euros

La noticia fue celebrada por el murcianismo. 150.000 euros eran un regalo que ayudaría a pagar los 500.000 de Flakus. Pero ahora se ha demostrado que 150.000 euros era una miseria teniendo en cuenta la proyección del madrileño. Y es que solo seis meses después de firmar por el Villarreal B -marcó 8 goles en la primera vuelta-, el Albacete llamaba a su puerta, poniéndole la golosina de dar el salto a Segunda División. No dudó el exmurcianista en aceptar, aunque para hacer realidad su salida, los manchegos tuvieron que pagar cerca de un millón de euros a la entidad amarilla.

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Y mientras en el Real Murcia lloran la falta de gol de sus delanteros, algo que se sucede temporada tras temporada, Álex Rubio ya celebra sus primeros dos tantos en el fútbol profesional, alcanzando ya los diez esta temporada.