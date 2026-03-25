Competición estudiará los incidentes en el Águilas-UCAM antes de decidir la sanción a Adrián Hernández

El Águilas FC ya ha empezado a conocer las primeras consecuencias de los altercados violentos que se vivieron este domingo durante el partido en el que los costeros se enfrentaban al UCAM Murcia y que se alargaron a la conclusión del mismo, reflejando el colegiado en el acta que "el entrenador del Águilas, D. Adrián Hernández Abenza, se dirigió a mi AA1 propinándole una patada, golpeándole el gemelo por la espalda". El árbitro del choque también deja por escrito que "tras finalizar el partido, cuando nos encontrábamos dentro del vestuario, una persona que no pudimos identificar se plantó frente a la puerta, impidiendo que la pudiéramos cerrar, increpando nuestra actuación, teniendo que personarse la Guardia Civil para desalojar a dicha persona minutos más tarde, abriendo hasta en tres ocasiones la puerta del vestuario personas no identificadas, amenazando e insultándonos en los términos siguientes: 'Sois unos hijos de puta, os vamos a apuñalar, salid ya'. Además, también golpearon la puerta de detrás del vestuario de forma violenta en repetidas ocasiones".

Por ahora, el Juez Único de competiciones no profesionales de la Federación Española ha pospuesto una decisión sobre los incidentes que implican al técnico Adrián Hernández, abriendo un expediente para estudiar el caso antes de proceder a sancionar al entrenador costero, señalado por el árbitro del partido, aunque en rueda de prensa el murciano negó que hubiera sido él que dio la patada al asistente.

Ante las versiones diferentes, la Federación estudiará el caso. Pero lo que ya se conoce es que el Águilas FC tendrá que jugar a puerta cerrada los próximos tres encuentros en El Rubial. Teniendo en cuenta que a los costeros solo les quedan por disputar tres encuentros como local, por ahora los aficionados no podrán acudir a apoyar a su equipo en este final de la liga regular en el Grupo IV de Segunda RFEF. Además, el club ha sido castigado con una multa de 8.000 euros.

Por otro lado, Adrián Hernández tendrá que cumplir un partido de sanción por la roja que vio durante el encuentro, mientras que el jugador Antonio Sánchez ha sido castigado con cuatro partidos por su expulsión.

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Los servicios jurídicos del Águilas FC ya estudian posibles recursos para intentar rebajar las sanciones.