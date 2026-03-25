Los abonados del UCAM Murcia deberán pagar en la semifinal ante el PAOK de la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB afrontará en las próximas semanas varias citas clave en el devenir de la temporada. En la Liga Endesa mantiene su rumbo firme hacia la que sería su tercera participación en el play off por el título, la segunda en los últimos tres años, mientras que en la FIBA Europe Cup puede romper su techo de cristal en la competición europea.

El club universitario puede disputar, por primera vez en sus cuarenta años de vida, su primera final europea tras las dos medallas de bronce conseguidas en la Basketball Champions League. No obstante, para ello deberá eliminar al PAOK de Salónica en las semifinales de la FIBA Europe Cup.

El encuentro de ida se disputará en Grecia el próximo miércoles 1 de abril (18.15 horas, Popular TV), mientras que la vuelta se celebrará en el Palacio de los Deportes una semana más tarde, el miércoles 8 a las 20.30 horas.

Un duelo encuadrado en una de las semanas más importantes de la capital murciana, al celebrarse las Fiestas de Primavera, y que se disputará un día después del Bando de la Huerta.

Pero, al contrario de lo que ocurrió en la eliminatoria ante el Pallacanestro Reggiana italiano, donde el UCAM comunicó que los abonados podían acceder con su carné, para este partido todos los que acudan al Palacio deberán pasar por caja debido a que las eliminatorias de la competición europea no estaban incluidas en el abono.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, tras el pase a semis en la FIBA Europe Cup. / Juan Carlos Caval

Los abonados deberán retirar su entrada

Así pues, los aficionados con carné del UCAM Murcia deberán abonar 8 euros para poder presenciar el encuentro ante el PAOK. El pago lo podrán realizar a través de la página web del club, que les derivará a la plataforma Compralaentrada, y cuentan hasta el 6 de abril a las 10.00 horas como fecha límite.

El precio de las entradas para el público general es de:

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