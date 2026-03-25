Baloncesto
Los abonados del UCAM Murcia deberán pagar en la semifinal ante el PAOK de la FIBA Europe Cup
El club da a conocer los precios de las entradas para el encuentro que se disputará un día después del Bando de la Huerta
El UCAM Murcia CB afrontará en las próximas semanas varias citas clave en el devenir de la temporada. En la Liga Endesa mantiene su rumbo firme hacia la que sería su tercera participación en el play off por el título, la segunda en los últimos tres años, mientras que en la FIBA Europe Cup puede romper su techo de cristal en la competición europea.
El club universitario puede disputar, por primera vez en sus cuarenta años de vida, su primera final europea tras las dos medallas de bronce conseguidas en la Basketball Champions League. No obstante, para ello deberá eliminar al PAOK de Salónica en las semifinales de la FIBA Europe Cup.
El encuentro de ida se disputará en Grecia el próximo miércoles 1 de abril (18.15 horas, Popular TV), mientras que la vuelta se celebrará en el Palacio de los Deportes una semana más tarde, el miércoles 8 a las 20.30 horas.
Un duelo encuadrado en una de las semanas más importantes de la capital murciana, al celebrarse las Fiestas de Primavera, y que se disputará un día después del Bando de la Huerta.
Pero, al contrario de lo que ocurrió en la eliminatoria ante el Pallacanestro Reggiana italiano, donde el UCAM comunicó que los abonados podían acceder con su carné, para este partido todos los que acudan al Palacio deberán pasar por caja debido a que las eliminatorias de la competición europea no estaban incluidas en el abono.
Los abonados deberán retirar su entrada
Así pues, los aficionados con carné del UCAM Murcia deberán abonar 8 euros para poder presenciar el encuentro ante el PAOK. El pago lo podrán realizar a través de la página web del club, que les derivará a la plataforma Compralaentrada, y cuentan hasta el 6 de abril a las 10.00 horas como fecha límite.
El precio de las entradas para el público general es de:
- Grada Central: 36 euros (adulto) / 18 euros (infantil)
- Grada Lateral: 32 euros (adulto) / 16 euros (infantil)
- Curva: 28 euros (adulto) / 14 euros (infantil)
- Grada Alta: 24 euros(adulto) / 12 euros (infantil)
- Fondos: 20 euros (adulto) / 10 euros (infantil)
- El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
- ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
- De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
- La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda