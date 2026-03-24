El UCAM y las Fiestas de Primavera: jugará en el Palacio después del Bando y del Entierro de la Sardina

El UCAM Murcia CB afronta un mes de abril que puede ser histórico. El conjunto universitario continúa con rumbo firme a la que sería su tercera participación en el play off por el título en la Liga Endesa y también tiene a tiro conseguir la que puede ser su primera final en una competición europea.

Los de Sito Alonso, que ocupan el tercer lugar de la clasificación en la ACB tras la disputa de 23 jornadas y son junto al Barça el segundo mejor equipo a domicilio, recibirán este sábado en el Palacio de los Deportes al Surne Bilbao Basket (19.00 horas, DAZN). Así abrirá una Semana Santa que el 1 de abril, Miércoles Santo, le llevará hasta Grecia para medirse al PAOK de Salónica (18.15, horas, Popular TV) en la ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup.

Después de estos dos encuentros, el UCAM pondrá rumbo a Badalona para medirse al Joventut (21.00 horas, DAZN) el sábado 4 de abril. Un encuentro en el que los universitario, si mantienen su progresión a domicilio, pueden situarse a una victoria de su propio récord como visitante. Y es que actualmente cuenta con siete triunfos en su casillero y su mejor marca se encuentra en nueve, conseguida la pasada temporada.

Jugadores del UCAM Murcia durante el partido ante el Gran Canaria. / Juan Carlos Caval

Las Fiestas de Primavera, dos fechas clave

Así pues, en una de las semanas más importantes en la capital del Segura, el UCAM Murcia CB jugará hasta en dos ocasiones en el Palacio de los Deportes. La primera será el próximo 8 de abril, un día después de la celebración del Bando de la Huerta, para medirse al PAOK en el encuentro de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup (20.30 horas, Popular TV).

Un partido que puede ser histórico, ya que el club murciano, en la temporada del cuarenta aniversario de su fundación, alcanzaría por primera vez una final europea después de quedarse a las puertas de lograrlo tanto en 2018 como en 2024 cuando disputó la Final Four de la Basketball Champions League y ambas ediciones logró adjudicarse la medalla de bronce.

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Mientras que el siguiente encuentro se disputará el domingo 12 de abril a las 12.30 horas (DAZN) frente al Covirán Granada. Un encuentro que la propia ACB ha confirmado su cambio de horario, en un principio estaba fijado para el sábado, para no coincidir así con el desfile del Entierro de la Sardina en otro de los grandes días fijados en el calendario de la ciudad de Murcia.