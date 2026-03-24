Sito Alonso deja de ser el seleccionador de Letonia

Sito Alonso ha puesto fin a su etapa como seleccionador de Letonia. El entrenador del UCAM Murcia CB, que asumió el cargo internacional el pasado septiembre tras el Eurobasket, y que continuará al frente del conjunto universitario con el que tiene contrato hasta 2028, abandona el banquillo báltico tras apenas cuatro partidos en las Ventanas de clasificación para el Mundial.

Así lo ha comunicado la Federación Letona, que a su vez ha confirmado que el letón Janis Gailitis será su sucesor. "Sito Alonso es un entrenador de primer nivel, como lo demuestra su trayectoria profesional en la mejor liga de Europa, la española, pero las circunstancias no le permitieron aprovechar al máximo sus habilidades profesionales. Tras analizar exhaustivamente la situación y lo que se necesita hacer para alcanzar los objetivos de la selección nacional, hemos acordado mutuamente poner fin a la colaboración y confiar la dirección del equipo a un especialista letón", explica la Federación Letona en sus canales oficiales.

Así pues, el técnico madrileño pone fin a su etapa internacional que ha estado compaginando hasta ahora con el UCAM Murcia. Si con el equipo universitario se encuentra batiendo récords en la que es su séptima temporada consecutiva al frente del banquillo, situándose en la tercera posición de la ACB tras la disputa de 23 jornadas, con Letonia no ha contado con la misma suerte.

Una victoria y tres derrotas ha sido el bagaje de Sito Alosno con el combinado letón en los cuatro partidos que ha disputado de clasificación para el Mundial de 2027. No obstante, las dos derrotas consecutivas ante Polonia en el pasado parón de febrero han resultado determinantes. Dos resultados que hacen que Letonia se juegue todas sus opciones de avanzar a la segunda ronda de clasificación en la siguiente ventana, a principios del mes de julio, donde se enfrentará a Países Bajos y Austria en dos duelos directos.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, durante un partido con la selección de Letonia. / FIBA

"No podemos cambiar el pasado, pero la directiva de LBS, como supervisora del trabajo de la selección nacional, tiene el deber de tomar la mejor decisión para el futuro, tanto cercano como lejano", ha expresado el presidente de la LBS, Raimonds Vejonis, en el comunicado.

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"El objetivo actual de la selección nacional sigue siendo el mismo: conformar el mejor equipo posible en cada partido y luchar por la victoria. Se prioriza la calidad del juego, no la posición en la tabla. El objetivo a largo plazo es garantizar la continuidad mediante la incorporación sistemática de jóvenes jugadores de baloncesto a la selección, para así maximizar el verdadero potencial del baloncesto letón en cada competición internacional", añade la nota.