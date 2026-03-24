La RFEF revoluciona el fútbol sala de élite

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado a los clubes de Primera División un ambicioso cambio estructural que transformará por completo la competición de fútbol sala de élite a partir de la temporada 2026-27. La exclusiva fue adelantada por el periodista Gustavo Muñana, referencia informativa del fútbol sala nacional, quien desveló todos los detalles de la reunión celebrada entre el presidente federativo Rafael Louzán y los clubes, donde el General Manager Mario Hernando fue el encargado de exponer el nuevo modelo.

Nueva era, nuevo nombre

La histórica Primera División de fútbol sala pasará a denominarse Liga Prime Futsal, una apuesta por modernizar la imagen de la competición y dotarla de una identidad propia de cara al mercado y a la afición. Un cambio estético que va acompañado de una transformación radical en el formato competitivo.

Adiós a la liga regular, bienvenidos Apertura y Clausura

La gran novedad es la desaparición de la liga regular tal y como se conoce hasta ahora. En su lugar nacerán dos torneos diferenciados: el Torneo de Apertura y el Torneo de Clausura, cada uno con su propio campeón. Esto significa que en una misma temporada habrá dos títulos de liga, cuyos ganadores obtendrán las dos plazas que España tiene asignadas en la UEFA Futsal Champions League.

Para determinar quién es el mejor del año, los equipos más destacados de ambos torneos disputarán un play off por el título de Supercampeón, el gran premio de la temporada.

Implicaciones para ElPozo y Jimbee

Para los dos grandes clubes de la Región de Murcia, ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena, el nuevo formato supone un horizonte de grandes oportunidades pero también de exigencia permanente. Ya no habrá temporadas de travesía larga donde recuperarse de un mal inicio: cada torneo será una final en sí mismo. La posibilidad de clasificarse para la Champions League se duplica en teoría, pero la competencia también se intensificará.

En cuanto al descenso, se mantendrán dos plazas de descenso a Segunda División, que se decidirán por coeficiente entre los resultados del Apertura y el Clausura, por lo que ningún equipo podrá relajarse en ningún momento del curso.

El calendario y las copas

Según informó Muñana, la Supercopa regresa al mes de septiembre, recuperando su lugar tradicional como pistoletazo de salida de la temporada. La Copa de España se mantiene, aunque con diferentes formatos en estudio para integrar a los clubes de Segunda, Segunda B y Tercera, lo que podría ampliar su atractivo y participación. Como contrapartida, desaparece la Copa del Rey del calendario.

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Un cambio histórico que llega en un momento de crecimiento del fútbol sala español y que sitúa a clubes como ElPozo Murcia, Jimbee Cartagena y tal vez Zambú Pinatat si asciende este curso, ante una nueva era llena de retos e ilusión.